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长木花园公布Main Fountain Garden归来的日期

2017年01月31日 10:00 编辑： 经理人网编辑
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花费9000万美元翻修的大花园将于2017年5月27日重新开放，届时将带来令人惊叹的美丽和壮观景象

宾夕法尼亚州肯尼特广场2017年1月31日电 /美通社/ -- Longwood Gardens（长木花园）今天宣布，耗时两年、花费9000万美元翻修的 Main Fountain Garden 将于2017年5月27日盛大回归。

作为北美最重要的喷泉系列的“皇冠之珠”，长木花园的 Main Fountain Garden 拥有美丽的景色，并运用前沿技术和设计，可以与欧洲的华丽喷泉相媲美。Main Fountain Garden 将首先举办 Summer of Spectacle（精彩夏日）假日季活动，届时该花园将为游客带来令人惊叹的喷泉秀、烟火、游览和节目，以开启欢庆的假日季。

长木花园总裁兼首席执行官保罗-雷德曼(Paul B. Redman)表示：“自我们的创始人于1954年逝世之后，我们的标志性 Main Fountain Garden 进行翻修乃是长木花园史上最大的项目，与我们的客人一道见证它的回归极其令人振奋。在我们世界闻名的非凡设计、工程和历史建筑保护合作伙伴，以及我们最优秀、最专注的长木花园团队的努力下，我们具有传奇色彩的 Main Fountain Garden 将重新回到世人面前，景色会比以前更加壮观。”

首个“精彩夏日”假日季活动将于5月27日至9月30日举行，届时一系列特别节目将会隆重登场。除每天的喷泉秀以外，游客还能在整个夏季参加游览、音乐会和特别活动。长木花园将在周四、周五和周六延长游览时间，让游客观赏夜晚灯光喷泉秀。除此以外，备受欢迎的烟火喷泉秀（配合音乐的灯光喷泉和烟火表演）也将于5月28日、7月2日、7月22日、8月12日、9月2日和9月16日回归，届时将带来六场令人振奋的特别表演。普通门票与烟火喷泉秀门票将在春季发售。

重新塑造一个大花园

Main Fountain Garden 是长木花园的标志性花园，每年到访游客超过135万。1931年，长木花园创始人皮埃尔-杜邦(Pierre S. du Pont)首次推出 Main Fountain Garden，其灵感来源于世界博览会所采用的20世纪技术和著名欧洲花园的美景。由于长木花园主张保护 Main Fountain Garden，长木花园团队放眼未来，采用“适应性修复”原创理念，让数以千计的设计、修复和技术运用决策都贯彻这一理念，向皮埃尔-杜邦的愿景致敬，确保喷泉能够得以持续观赏。

雷德曼说：“喷泉和花园是鲜活真实、令人愉快的礼物，在长木花园，对翻修后的 Main Fountain Garden 进行管理是一种对创造力、考虑周全和责任方面的锻炼。这需要尊重此地在其所处时代如何具有前瞻性的理念，沿袭这一理念，以打造具有魔幻色彩的创新性全身心体验。Main Fountain Garden 是世界上具有引领作用、独一无二的地方。”

Main Fountain Garden 翻修项目的亮点包括4000块石灰岩的完全修复、新的机电基础设施和全新花园体验 Grotto。为了方便游客游览，改善后的路径、精心制作的黄杨木树篱和具有吸引力的巷道正在创造中。前沿技术的运用将会让喷泉展示迅速上升到新的高度，让翻修后的 Main Fountain Garden 带来真正无可比拟的游客体验。

对长木花园的 Main Fountain Garden 进行翻修是美国同类中最大的喷泉保护项目。这样繁重复杂的工作需要人才、众多技能和“梦之队”的打理，以推陈出新。长木花园与由专注于历史建筑保护、景观设计和水景设计的领先公司组成的国际精英阵容进行合作，它们包括：

  • Beyer Blinder Belle（简称BBB），专注于历史保护的杰出建筑公司，带领负责 Main Fountain Garden 的改造项目，并领导一支由本地、全美和国际设计师组成的团队。该公司还领导关于重新塑造现有建筑的工作，以接纳范围更广的游客，改善通向 Main Fountain Garden 不同区域的通道。
  • West 8，世界著名的景观设计公司，目前正在设计花园的公共空间，以完善原始设计和加强 Main Fountain Garden 的园艺元素，为长木花园的游客创造未来将会成为新的风景之地的花园。
  • Fluidity Design Consultants，总部位于洛杉矶的水景设计与工程公司，负责将尖端基础设施与喷泉进行融合。他们还加入令人振奋的新功能，来控制水的流动，这将改善长木花园配合音乐的著名灯光喷泉秀。

有关 Main Fountain Garden 和精彩夏日假日季的详细信息，请访问：longwoodgardens.org

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