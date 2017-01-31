emoji company宣布获得商标权利

德国汉堡2017年1月31日电 /美通社/ --

emoji company GmbH今天宣布，该公司已经收购了SABAN BRANDS的商标“emojiville”，包括所有相关资产和和域名权利。

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emoji company是注册商标“emoji®”的所有者，并且在全球范围内拥有450多个商标，该公司如今与全球著名的授权合作伙伴建立了230多项合作关系，现在主要关注开展营销、促销和忠诚度计划，与此同时众多全球公司都在为其电视广告和普遍广告宣传活动使用emoji company的图符和字符集。

就在一周前，emoji company还宣布与索尼影视动画公司（Sony Pictures Animation，简称“SPA”）签署了授权协议，该协议与SPA的全球营销计划使用“emoji”一词有关，SPA会在其将于2017年8月11日上映的喜剧电影《The Emoji Movie》（Emoji表情大电影）中使用“emoji”。

emoji company首席执行官Marco Huesges表示：“此次收购‘emojiville’商标是我们迈出的合乎逻辑的一步，我们可以借此加强和扩展我们的全球品牌战略。”他补充说：“我们正在根据我们不同的商标和IP（知识财产），积极开发新的品牌概念，以适应不同目标受众的需求，并利用全新和强有力的市场营销概念来为我们的全球合作伙伴提供支持。”

垂询详情，请访问http://www.emoji-company.com或发送电邮至licensing@emoji-company.com。