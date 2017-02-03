Grab将投资7亿美元于“Grab 4 Indonesia”2020总纲计划

-“Grab 4 Indonesia” 2020总纲计划将为印尼提供转型至数码经济的机会

-“Grab 4 Indonesia” 的三项投资重点：科技人才、科技创业家、移动支付

- 有鉴于GrabCar及GrabBike印尼业务于2016年上升六倍，Grab现作出进一步的投资承诺

印尼雅加达2017年2月3日电 /美通社/ -- 东南亚领先智能手机电召汽车服务平台 Grab 今天宣布，于印尼推出“Grab 4 Indonesia”2020总纲计划。Grab 将会在未来四年投资7亿美元，协助印尼于2020年成为东南亚最大的数码经济国家。计划已获印尼政府的投资统筹委员会 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 支持。“Grab 4 Indonesia”旨在为印尼人民提供推动数码经济的机会，计划包括在雅加达兴建 Grab 的研发中心，专注研制为印尼市场而设的创新科技、成立社会创效投资基金，投资于专注促进普及金融的公司，以及提升全国的流动支付及融资的采用率。

Grab 在印尼的发展迅速，因此推出“Grab 4 Indonesia”2020总纲计划。在2016年，GrabCar 和 GrabBike 业务分别录得六倍增幅，亦进军了新城市。Grab 的服务城市较同行多，现为雅加达、峇里岛、万隆、巴东、锡江、棉兰、泗水和日惹提供方便和实惠的多样化服务。另外，Grab 的多元服务平台被受用户高度使用，每三位乘客就有一位使用多过一项 Grab 服务。

Grab 的强劲发展全赖它的司机伙伴支持。公司一向致力提升司机伙伴的生活水平，他们的收入较印尼一般客货运司机高40至70%。在2015年，Grab 的所有印尼司机伙伴总收入达2.6亿美元。

BKPM 主席 Thomas Lembong 说：“‘Grab 4 Indonesia’2020总纲计划彰显印尼是一个有着有利营商环境的国家。我们欢迎 Grab 和其他有意促进印尼经济发展和创造就业机会的企业，一起巩固印尼在国际市场上的竞争优势。”

印尼通讯及资讯科技部长 Rudiantara 说：“我们希望资讯科技能有助提升印尼人民的生活质素、发展新技能及培育科技业环球领袖。Grab 在培训和聘请通讯及资讯科技专才，以及指导年青企业家方面的投资有助加快印尼的数码经济发展。像 Grab 这样的应用程序正正能够赋予人民权力，带动国家经济发展。”

印尼海洋事务统筹部长 Luhut Binsar Pandjaitan 说：“印尼的发展潜能有赖于持续的基建发展，包括高效率的公共交通网络，而科技将担当重要角色。Grab的服务能通过数据分析，有助提升国家的公共交通网络效益，使印尼能够有更快的发展。”

印尼工商商会主席 Rosan Roeslani 说：“政府和私营机构必须携手合作，投资于人力资本，使印尼能够在价值链上向上移。Grab 对印尼的长远未来投资，以及在雅加达开设研发中心，将促进我们的科技业发展，并为印尼人民提供更多就业机会。”

Grab 共同创办人兼集团首席执行官 Anthony Tan 说：“作为东南亚最大的本地科技初创企业，我们很高兴能够为印尼的未来作出重大投资，并加速其转型至完全一体化数码经济体的进度。‘Grab 4 Indonesia’2020总纲计划彰显了我们对推动东南亚经济的决心，以及能够把握为印尼兴建和推进数码基建及生态系统的机会。”

Grab 印尼市场董事总经理 Ridzki Kramadibrata 说：“由我们进驻印尼市场第一日开始，我们通过拓展新服务城市、招聘本地人才，以及为我们的司机伙伴提供可观收入的机会，致力协助印尼达成其长远经济发展及创造新职位的目标。‘Grab 4 Indonesia’ 2020总纲计划是我们再进一步的承诺。计划的每一个项目都是印尼数码未来的可持续发展的基石。我们将培育工程师和有抱负的科技创业家，使他们能够开发新科技解决方案，创造更多经济机会。”

“ Grab 4 Indonesia ” 2020 总纲计划

Grab 的印尼总纲计划包括三大重点：

创造资讯科技职位，提升印尼人力资本

Grab 将在雅加达开设研发中心，并计划在未来两年内招聘150名工程师。研发中心将会专注研制为印尼市场而设的创新科技。这些创新科技将会以 Grab 现有的本地化解决方案的成功作为基础，包括雅加达的新道路规则系统解决方案，和正在为140万大雅加达地区乘客服务的“单车共享”服务 -- GrabHitch（Nebeng-顺风车）。

为了使印尼的工程师具备全球竞争力，Grab 将会在新加坡、北京和西雅图的研发中心提供培训机会。欢迎有着好奇心和改善印尼生活抱负的应届毕业生申请。Grab 亦会通过校园访谈，和与顶尖的国立大学和工程大学合作，挑选有潜质的工程师。

投资科技创业，促进社会福利

Grab 将会成立“Grab 4 Indonesia”社会创效投资基金，以资助注重提升印尼各城市的普及金融和收入水平的公司。Grab 将投资高达1亿美元于初创企业，或帮助有志愿的科技创业家发展新一代的印尼公司，并帮助更多印尼人民步入数码经济。该基金将会专注于流动通信和金融服务行业，特别强调为尚未从数码经济中受益的小城市和社区服务。

“Grab 4 Indonesia”社会创效投资基金将会通过 Grab 所提供的资本投资和技术援助，从而帮助经过挑选的初创企业加快推出其产品。为了支持印尼政府发起的“1,000数码创业全国运动”，Grab 还将与不同机构合作（包括教育机构和创业组织），共同策划一系列的创业计划。这计划将会通过由 Grab 管理层中有抱负的科技创业家和指导人员所带领的研讨会，开展能够帮助社会的可持续业务蓝图。

扩展流动支付和融资机会

Grab 将会继续推出和加强流动通信服务，以增加印尼人民享有流动支付和融资的机会。Grab 将会通过GrabPay Credits 在印尼扩展流动支付的方案。GrabPay Credits 拥有无现金储值服务，以及与 Mandiri 及其电子现金方案的合作关系，同时亦继续与力宝集团及 Nobu 银行开发共享电子货币支付平台，希望使所有印尼人民都能使用 Grab 在 Lippo 的零售合作伙伴消费。

此外，Grab 将会为其司机伙伴提供更多融资机会，以购买自己的智能手机和汽车，提供机会让他们建立可持续的收入并成为微型企业家。 Grab 将继续与其银行伙伴（包括 Nobu 银行）合作，为所有印尼消费者提供融资机会。

印尼是 Grab 在东南亚的最大的市场。Grab 将会继续扩展到印尼各个城市，增加运输服务，并投资于流动支付平台GrabPay。自2012年推出以来，Grab 已经由一个简单的电召的士应用程序，发展成为东南亚地区最大的地面交通应用程序。到目前为止，Grab 在东南亚地区拥有超过63万名司机和3,300万程序下载量。