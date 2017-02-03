布拉德斯科银行公布2016年第四季度业绩

圣保罗2017年2月3日电 /美通社/ -- 布拉德斯科银行(Bradesco) (BBDC4) 2016年主要业绩数据如下，重点包括从2016年7月1日起整合HSBC Bank Brasil S.A.及其子公司(HSBC Brasil)的信息：

1. 2016年调整后净盈利(1)为171.21亿雷亚尔（较上年同期的178.73亿雷亚尔下降4.2%），相对应的每股盈利为3.09雷亚尔，调整后平均股东资金回报率(2)为17.6%(2)。

2. 关于如何计算调整后净盈利，它包括来自金融活动的115.70亿雷亚尔（占总额的67.6%），以及来自保险、退休金计划和融资债券业务的55.51亿雷亚尔（占总额的32.4%）。

3. 截至2016年12月，布拉德斯科的市值达到1608.13亿雷亚尔(3)，同比上涨60.7%。

4. 截至2016年12月，总资产达1.294万亿雷亚尔，较上年同期增长19.8%。平均总资产回报率为1.5%。

5. 截至2016年12月，扩大后贷款组合(4)为5149.90亿雷亚尔，较上年同期增长8.6%。个人贷款总计1720.45亿雷亚尔（较上年同期增长16.4%），公司贷款总计3429.45亿雷亚尔（较上年同期增长5.1%）。

6. 管理的资产总额达1.905万亿雷亚尔，较上年同期增长26.1%。

7. 截至2016年12月，股东权益共计1004.42亿雷亚尔，较上同期增长13.0%。2016年12月根据审慎合并原则计算的巴塞尔协议III比率为15.4%，其中12.0%属于一级资本。

8. 2016年支付给股东的股东股权利息共计69.76亿雷亚尔，其中21.68亿雷亚尔以月息和中期利息方式支付，另外48.08亿雷亚尔用作特别补充资金，定于2017年3月8日支付。

9. 净利益盈利的生息部分为630.59亿雷亚尔，较上年同期增长15.1%。

10. 截至2016年12月，逾90天未偿还款项的拖欠比率为5.5%（上年同期为4.1%）。

11. 2016年12月的营业效益比率(ER)(5)为39.5%（上年同期为37.5%），“按风险调整后”的效益比率为52.2%（上年同期为46.5%）。

12. 2016年已收取之保费、退休金计划供款和融资债券收益总计714.19亿雷亚尔，较上年同期增长10.5%。技术准备金为2233.42亿雷亚尔，较上年同期增长25.6%。

13. 2016年基础设施、信息技术和电讯投资共计65.95亿雷亚尔，较上年同期增长15.3%。

14. 已支付或用作准备金的税项与供款（包括社会保障）共计322.02亿雷亚尔，其中137.82亿雷亚尔是预扣或者从第三方收取的税款，另外184.20亿雷亚尔则来自布拉德斯科集团的业务活动，相当于调整后净盈利(1)的107.6%。

15. 布拉德斯科在巴西拥有庞大的客户服务网络，包括5314家分行和3821个服务中心。该银行的客户还可以使用放在其经营场所的1013台自动柜员机(ATM)、38,430个布拉德斯科快速服务站、36,119台布拉德斯科自动柜员机，以及19,991台Banco24Horas网络自动柜员机。

16. 2016年员工薪酬、开支和福利共计155.40亿雷亚尔。支付给布拉德斯科集团全部108,793名员工和其受养人的社会福利共计37.92亿雷亚尔，而教育、培训和发展计划的投资总额为1.75583亿雷亚尔。

这一时期获得的主要奖项和荣誉：

布拉德斯科被评为巴西最大的私营企业集团（由Anuário Grandes Grupos/巴西《经济价值报》(Valor Economico)评选）；

在2015年10月到2016年9月这12个月内，布拉德斯科成为资产增长最多的拉美银行（按美元计算），增幅为38.09%（由Economatica公司评选）；

在巴西证券交易所的所有上市金融机构中，布拉德斯科成为“市值”增长的领导者（由Economatica公司/《Exame》杂志评选）；

布拉德斯科第18次荣获《Best Annual Report》“上市公司”类别（净营收不低于30亿雷亚尔）的Abrasca大奖；

布拉德斯科成为《Folha Top of Mind》调查“顶尖金融机构”类别的领导者，是储蓄、健康保险、保险和信贷方面最知名品牌之一（由Datafolha进行调查）；

布拉德斯科荣登《The Best in Personnel Management》（最佳个人管理）调查榜单（由巴西《经济价值报》评选，Aon（怡安）提供技术支持）；

布拉德斯科荣获金融行业“银行、银行与金融服务—银行卡与保险”类别“消费者最佳公司”大奖的第一名（由《Epoca》杂志评选）；

Bradesco Corretora位居“价值投资组合”类别“前十”推荐投资组合（确保从2016年1月至9月增加投资者的盈利并在2016年取得最佳投资回报）排行榜的第一名（由巴西 《经济价值报》 评选）

评选） 在“机构投资者最佳基金”排名中，BRAM在23支托管投资基金中表现卓越（由Luz Engenharia Financeira公司评选）；以及

BRAM荣登“ALAS 20的领先负责任投资”类别第一名，“领先企业管理”类别第二名，以及“领先研究与可持续性”第三名。

布拉德斯科集团全面致力于巴西的社会经济发展。该银行在制定指导方针和策略时，着眼于结合最佳的企业可持续发展实践，在充分考虑到各地区环境和发展潜力的前提下，促进该集团创造长期的共同价值。为了加强这种定位，布拉德斯科突出坚持全球公认的企业活动，例如全球盟约(Global Compact)、赤道原则(Equator Principles)、国际碳排放信息披露项目(CDP)、责任投资原则(PRI)、温室气体协议计划(GHG Protocol Program)和Empresas pelo Clima（EPC—企业倡导环保平台）。该集团的管理结构包括：负责在制定可持续发展的指导方针和企业行动措施方面为董事会提供相关建议的可持续发展委员会，以及负责协调可持续发展策略实施的多部门委员会。该集团卓越的业务管理水平目前获得了可持续发展方面主要指数的认可，例如纽约证券交易所(New York Stock Exchange)的道琼斯可持续发展指数(DJSI)-新兴市场，以及巴西证券期货交易所(BM&FBOVESPA)的可持续发展企业指数(ISE)和碳效评级指数(Carbon Efficient Index, ICO2）。

Fundacao Bradesco拥有60年丰富的社会和教育工作历史，在巴西经营40间学校。其2016年预算共计约5.956亿雷亚尔，大约108,533名学生入学将享受：基础教育（从幼儿园到高中和高等职业技术教育）、青年和成人教育，以及注重创造就业和收入的初级和继续职业培训。除了免费获得优质教育外，超过41,000名参与基础教育的学生还可获得校服、学习用品，膳食以及医疗及牙科服务。预计超过657,000名学生将通过网上学习门户网站Escola Virtual（虚拟学校）受益于远程教育系统(EaD)。这些学生将至少完成一门远程教育课程，还有31,756名学生将受益于其与数码学习中心(CDI)、Educa+Acao计划和技术课程合作的计划和行动。

布拉德斯科的投资者关系网站提供相关财务报表，网址：bradesco.com.br/ir。

(1) 根据本《经济与财务分析报告》第八页所述的非重复事件；(2) 2016年第一季度年化盈利能力以线性基础进行计算，并且不包括股东权益项下记录的可供发售证券的按市值入账效应；(3) 股数（不包括库存股）乘以普通股和优先股这一时期最后一个交易日的收盘价；(4) 包括保证与担保、信用证、信用卡应收款项预付款、贷款分配共同义务（以应收款项支持的投资基金和以按揭支持的应收款项）、农村贷款分配共同义务和信贷风险——商业组合业务，包括公司债券和本票；(5) 累计自过去12个月。

联系人：Ivani Benazzi de Andrade，电话：，电邮：ivani.andrade@bradesco.com.br，或Carlos Tsuyoshi Yamashita，电话：，电邮：carlos.yamashita@bradesco.com.br，均隶属于布拉德斯科银行