曼彻斯特商学院荣登《金融时报》MBA课程全球30强

《金融时报》2017年全球工商管理硕士课程 (MBA) 排名出炉

上海2017年2月3日电 /美通社/ -- 2017年1月30日，英国《金融时报》（Financial Times，下称“FT”）发布了最新2017年度全球工商管理硕士课程 (MBA) 排名，曼彻斯特商学院 MBA 课程表现强劲，跃居全球30位，较去年上升了8位；同时，在英国商学院中荣膺全英第3位，并跻身欧洲商学院十强之列，充分彰显了曼彻斯特商学院在高端商业教育领域的国际声誉和全球实力。

这份排行榜基于对商学院及其2013届毕业生的调查，评估了全世界范围内最优秀的工商管理硕士课程。根据校友职业发展、MBA 课程的多样性以及学术研究能力三大方面，对 MBA 课程进行评比。所有的调查数据全部采用不受校方干扰的独立调查方式采集，能够进入百强榜单的商学院均是世界上享有盛誉的一流院校。

根据 FT 提供的排名数据，曼彻斯特商学院在事业晋升、薪资增长率、就业服务效果等核心指标中成绩优异，其中，MBA 学生毕业后三年平均年薪达到128,436美元，与就读 MBA 以前的收入相比，薪资增长率高达108%，问鼎全英第一，这无疑得益于学院长期以来致力于为学生提供专业化的职业发展服务。

曼彻斯特商学院院长 Fiona Devine 教授表示：“作为长期稳居 FT 全球百强 MBA 排名的商学院，曼彻斯特商学院很荣幸作为世界顶级院校被权威的专业媒体所认可。学院在本年度排名中的优异表现和不断进步，有力的肯定了我们在 MBA 学生及校友的职业发展支持的关注与投入；同时，学院在学术实力和实践领域的国际一流地位也在本次排名中也获得了印证，我们收获的成功，归功于学院优秀的教学研究及学生职业发展团队。”

助力职场精英事业发展，立足全球商业舞台

值得一提的是，学院于2016年全新推出了职业发展服务在线平台 -- Simplicity，突破时间与地域的局限性，为学生及校友提供个性化职业发展服务，针对每位学生的行业背景、管理经验、职业转型需求等元素，定制一对一的就业指导、行业资源等支持，更新当代职场需求和商业趋势，更有效的帮助每一位学生实现个人事业发展目标，协助全球商业精英在个人及事业发展层面不断突破。

不仅如此，作为为数不多足迹遍布全球的商学院，曼彻斯特商学院的足迹遍布包括上海、香港、新加坡、迪拜和圣保罗等全球六大国际中心，其全球在职 MBA 项目为不同国家和地区的高端管理人才提供最顶级的工商管理商业知识，为全球的 MBA 学生及校友构建了强大的国际文化及多元化校友网络。同时，商学院独有的终生制职业发展服务也面向全球在职 MBA 学员及校友，为校友搭建最高端的商业社交平台，覆盖面之广度和全球视野之深度，获得广泛的认可。

严谨治学，勇于创新

曼彻斯特商学院出类拔萃的表现，不仅体现在一流的校友职业发展服务，也与学院自1965年建立以来，坚持发展商业学术研究实力，勇于创新突破息息相关。针对业界反馈和全球商业发展趋势，曼彻斯特商学院致力于在MBA课程设置方面进行不断的创新与探索。

以曼彻斯特全球在职 MBA 项目为例，自2017年起，为了顺应全球经济变化，展开了新一轮创新改革，旨在更有效的帮助各行业的高端管理人才吸收先进专业知识，提升管理技巧。24个月的在职学习、高度灵活的课程设置、多维度的MBA课堂，便于优秀的职业经理人在职场晋升和学习深造之间取得完美平衡。在知识架构方面，不局限于为管理精英补充最前沿的管理理论，更立足于当下全球商业环境，以前沿多元的商业实践项目取代单一的理论灌输，将许多看似独立的学科有机结合起来，强调循序渐进的整合过程，基于全球化商业背景，注重学员跨国界管理能力的培养和提高。

Devine教授强调：“展望未来，我们将不断创新，提升 MBA 学习体验，继续加强为学生和校友所定制的终生制职业发展服务，将曼彻斯特商学院提升到管理教育的新台阶，吸引更多全球商业精英加入学院，学习国际化的商业智慧和视野，培养更多具有国际视野的商业领袖。”

曼彻斯特商学院全球在职MBA项目

曼彻斯特商学院建院半个世纪以来，坚持秉承“原创思维，学以致用”的教学理念，独树一帜的创新思维享誉全球。为职场精英们量身打造的全球在职 MBA 课程 -- 英国顶尖商学院的一流师资、原汁原味的前沿商业教育、24个月的在职学习，让他们在事业上升期阶段，完善知识技能，拓展人际网络，与全球精英一起，为自己的职场蜕变完美布局。曼彻斯特全球在职 MBA 课程2017年7月班招生现已全面启动，欢迎更多优秀的职场精英和创业人士加入曼彻斯特大学中国中心，开启转型式学习之旅。

2017年2月16日-17日，曼彻斯特商学院全新的短期培训课程“国际谈判技巧”将在上海授课。该短期课程适用于需要参与国际谈判和沟通的人士，旨在帮助高层管理人员参与、了解并掌握容易产生误会、误解和冲突的文化差异。该项目专为中国设计并加入了全球和区域的相关性，具有高度的互动性和体验性，为各高层管理人员提供了一次互相学习、挑战和合作的绝佳机会。

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