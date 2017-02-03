Linkfluence与Spredfast签署战略技术合作协议

Linkfluence与社交互动全球领导者美国公司Spredfast签署战略技术合作协议

上海2017年2月3日电 /美通社/ -- 社交数据智能方面的领导者Linkfluence借助在数字生态系统中绝对开放的互连战略，加速其国际合作事业的发展。该公司宣布和美国公司Spredfast开展合作，后者是社交互动方面的全球领导者。

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Linkfluence借助开放平台战略加速其国际合作计划的发展。这家法国公司如今与Spredfast携手合作。此次进行合作旨在为Spredfast用户带来Linkfluence技术所具有的实时数据捕捉、索引、分析和丰富功能。

Linkfluence首席执行官赫维-西蒙尼(Hervé Simonin)评论说：“Linkfluence和Spredfast都拥有严格的要求和卓越的技术表现，并且都深感客户服务责任重大，拥有创新无处不在的基因。我们很荣幸能够在市场上最出色的一个互动平台上为我们的客户提供我们的技术和创新。”

用户可以在自己的Spredfast账号上直接激活Radarly，将Radarly精深的社交数据智能与Spredfast的先进互动和社交媒体管理工具配套使用，由此得益于这两者的结合。

用户将会发现Linkfluence的最新创新，特别是聆听、分析和谈话主题梳理/影响者剖析方面的创新。通过利用这些创新，他们可以“随心所欲”地创造数据流。这种面向用户的新服务将支持社交媒体管理者在单一平台上提高效率和改善表现。

借助Linkfluence对数以百万计的数据进行捕捉、实时管理和处理的强大能力，所有这一切都已成为可能。

Spredfast首席执行官罗德-法瓦伦(Rod Favaron)表示：“我们致力于建立一个全球合作伙伴组成的生态系统，这一愿望从未如此强烈。我们努力结合各项技术，帮助我们的客户应对挑战。与Linkfluence进行这项最新合作能够提升我们的能力，进一步为客户和其最息息相关的人搭建桥梁。”