中国建博会（上海）3月开展 全屋定制引人注目

上海2017年2月3日电 /美通社/ -- 2017年3月22-25日，中国建博会（上海）将以“为建筑装饰行业提供整体解决方案”为目标，回归上海虹桥·国家会展中心。2017年整体参展人数预计将超过30,000人。

本届中国建博会（上海）的整体展出内容贯穿家居建材行业全产业链，展现“定制、系统、智能、环保” 四大特色，涉及定制家居、铝合金门窗、系统门窗和墙体装饰多种品类，其中集成吊顶、顶墙集成、木门及整木家装、楼梯、智能家居和智能晾衣架等新兴题材也将悉数亮相。

在定制特色区域，定制家居、木门/整木家装、集成吊顶·顶墙集成等三大定制主流品牌企业齐聚，其中定制家居行业的上市企业 -- 索菲亚、好莱客，全球最重要的太空记忆棉生产基地 -- 恒康家居，以及梦天、喜盈门、友邦、美尔凯特、奥普等全球知名企业都将悉数登场。

而在系统特色方面，源自德国泰诺风集团的泰诺风保泰（苏州）隔热材料有限公司、皇派、派雅、轩尼斯等知名品牌也会带着最新产品亮相，共推全屋门窗系统打造。

作为智能家居领域的代表，装饰五金行业的龙头品牌企业名门将携新一代的静音锁、智能锁以及全屋五金配套产品亮相展会；而亚太天能将携手旗下全新的智能晾衣品牌诸葛晾进驻展会。

在环保特色方面，硅藻泥、艺术涂料、集成墙面、软包布艺等各类全球前沿的墙体装饰材料也均有展出。

展会主办方负责人表示，中国建博会（上海）传承了中国建博会（广州）“跨界的定制家居”的特色。“依托近20年积累的丰富资源，我们力争为全球家居建材行业搭建一个最新、最全、最顺畅的交流和展示平台。本届展会期间，将围绕建筑与室内设计、设计师、智能家居、贸易配对等话题，举办近40场高端会议论坛，以实现与展商、观众的更好对接和匹配。”

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