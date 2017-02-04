CC卡美珠宝登上华尔街日报 在国际化商业挑战中展现创新优势

传承中国传统文化之美 民族品牌迎来珠宝行业新机遇

西安2017年2月4日电 /美通社/ -- 随着我国文化创意产业发展实力渐强，传统文化产业“走出去”经历了一轮轮实践提升。日前，《华尔街日报》策划发起了“寻找中国商业领域国际化先锋”，CC卡美珠宝与数家科技类企业共同亮相，展示了中国企业在积极应对国际化挑战中的创新优势，以自身的成功展示了中国经济发展的未来趋势。

CC卡美珠宝公共事业总监李雁玲表示：“西方的珠宝技艺精湛、设计超群，然而在表达中国人情感变化和内涵上，西方的元素总是不够精准，而这一点我们能够做到。”

20世纪80年代初，世界珠宝首饰产业逐步向亚洲转移，香港珠宝制造业迅速崛起，在世界珠宝业中占据重要地位。当时中国低廉的人工成本和巨大的市场潜力，吸引了世界知名珠宝商纷纷进入，我国珠宝首饰行业便由此起步。毗邻香港的深圳特区通过承接香港的珠宝加工业务逐渐成为了我国重要的珠宝首饰加工制造中心。经过多年的发展，我国珠宝首饰的加工能力日趋完善，同时竞争也日趋白热化。

受全球经济大环境影响，珠宝行业正面临着前所未有的压力。2013年，全国黄金珠宝首饰零售总额为2959亿元；2014年为2973亿元；2015年略微上扬，为3069亿元；到了2016年回落至为2996亿元。面对新的市场变化，多家传统珠宝企业在“市场份额”思路指引下跑马圈地之余，也拿出了一些应对之策。与此同时，CC卡美珠宝正借力中国传统文化、创新传统工艺和对市场的敏锐感知，快马扬鞭自奋蹄。



华尔街日报对CC卡美珠宝进行的报道原文

打破同质化竞争僵局：以情感传递超越对原材料的依赖

当珠宝企业开始告别野蛮生长，理念就显得格外重要。由“制造”向“设计创造”转型的过程中，一些企业通过建立自有品牌和渠道向产业链的下游发展，参与珠宝零售市场的竞争，有的企业选择调整传统的品类来应对市场变化，有的企业则加快科技创新步伐，创造出新材料制成珠宝，开拓新的需求蓝海。

“近年来，从原料到款式，消费者都有了新的诉求，开始趋于追求个性化和高品质。”李雁玲表示，“要打破同质化竞争僵局，就需要能打动消费者诉求的品牌价值和设计理念，而这一切，就要求企业在设计、工艺、创意等方面去超越之前对原料的依赖。”

用传统的物质，以及皇家御用工艺和手法，去触碰古老的中国历史，正是CC卡美珠宝一直以来所追寻的婉约之美。“Ling Long灵珑”系列运用明朝手绘珐琅、步摇等工艺，借鉴古典首饰的构造方式，以中国传统戏剧《牡丹亭》中缠绵爱情上演的私家园林为蓝本，轻而易举地触及到每个人内心最柔软的角落。

李雁玲强调，质量和工艺始终是CC卡美珠宝产品的生命线，创新是为了以工艺的独特性来实现产品的差异性，“这一切也是为了更精准地传递中国情感，传承中国文化。”

珠宝行业的新机遇：提炼中国文化的符号体系

在宏观经济日渐下行的趋势下，伴随着消费升级、整体消费不足等，黄金珠宝行业正面临着多重考验，结构化需求的差异迅速凸显，这一切都为中国珠宝行业民族品牌带来了前所未有的机遇。

中国珠宝玉石首饰行业协会副会长史洪岳认为：“从供给端来看，产品的创新不仅可以扩大原有的消费市场，还可以创造出全新的消费市场，更会激发巨大的消费潜力。对于珠宝行业来说，创新发展有着高度的共识，也有着迫切的愿望，创新的过程需要时间，需要投入，而创新的成果需要转化和维护。”

为了实现中国文化符号的提炼，引起全球受众的共鸣，CC卡美珠宝借助不同文化背景的设计师，以跨越地域与文化的视角，诠释中国情感之美。

中西方在婚礼文化上，有一个有趣的巧合：中国讲究“结发夫妻”，西方则用“KNOT（结）”来代表两个人的结合。李雁玲介绍，“KNOT结”系列设计元素正是来自中国汉代传统婚礼“结发”仪式，结婚时，夫妻双方剪下自己的一束头发并系成一个结，珍藏在锦盒中。结而为约，生命相结。CC卡美珠宝将“结”作为珠宝作品的设计元素，表达“永结同心”的传统祝福，礼赞在国人情感中一直存在，从未消失的隽永情感，更将结艺的艺术内含赋予每一件作品，令它们成为情感的最佳见证。

又如以中国千余年舞狮文化为原型的“醒狮MeiMei”系列，以灵动脱跳、神采奕奕的舞狮造型为元素，用钻石及传统手绘珐琅制作而成。醒狮气宇不凡，配以用古代钱币制成的摇曳流苏，以及舞狮“采青”寓意的菜头，寓意着“百财和好彩头”，传递着中国情感中“喜乐安吉、财源富足”的好意象。

“民族”二字本身已经极具竞争力。华夏五千年文明史意味着中国珠宝设计一定会成为世界的主角。