中国平安位列Brand Finance全球最具价值品牌79位

荣膺全球保险第一品牌

北京2017年2月4日电 /美通社/ -- 日前，英国品牌咨询公司Brand Finance发布了“2017年度全球最具价值品牌500强排行榜”，中国平安凭借163.24亿美元的品牌价值位列榜单第79名，荣膺全球保险品牌第一位，名次较上一年提升了13位，品牌价值较上一年提升了29%。榜单显示，在前100强企业中，仅有两家保险企业 -- 中国平安和德国安联保险跻身其中，德国安联保险位列榜单的第85名。

榜单显示，在过去一年，科技类企业的品牌价值上升幅度较大，前10强大多为科技企业。除了谷歌、苹果及亚马逊等前三甲之外，还有微软、三星、Facebook等企业位居前10。

Brand Finance是世界知名的品牌价值及战略咨询公司，每年都会评估全球数千个知名品牌，并在年度“Brand Finance全球500强”报告中列出最具价值的品牌。在今年的评选中，Brand Finance公司是以“一家公司愿意就像未曾拥有其品牌一样为之付出”为计算值量，评选维度包括公众熟悉程度、忠诚度、推广活动、营销投资、员工满意度，以及企业声誉等。榜单同时也考虑到了品牌未来收益的归属。

中国平安表示，能够获得Brand Finance全球保险第一品牌，得益于平安广大客户及员工对公司长期的支持与认可。一直以来，中国平安贯彻“专业，让生活更简单”的品牌理念，不断优化产品和服务质量，努力从每一次与客户接触做起，提升服务质量，改善服务体验，最终为我们的客户创造价值。未来，公司将继续注重科技创新，努力通过移动互联、大数据、云服务等新科技，把复杂留给自己，让客户的生活更加简单、便捷而有品质，持续提升用户体验。

除中国平安外，进入榜单前100强的中国企业还包括：工商银行（10）、中国移动（11）、建设银行（14）、阿里巴巴（23）、中国银行（29）、中国石化（32）、中国石油（33）、农业银行（34）、华为（40）、腾讯（47）、中国建筑（53）、中国电信（70）、招商银行（91）、京东（97）和微信（100）。