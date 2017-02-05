新年开门红 中节能太阳能镇江公司产品荣获CQC一级领跑者认证

江苏镇江2017年2月5日电 /美通社/ -- 新年伊始，中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称：中节能太阳能镇江公司）凭借自主研发生产的PERC电池片和高效组件技术，荣获CQC一级能效光伏领跑者单多晶认证，成功实现企业“开门红”，用实力迎接2017年！



中节能太阳能荣获CQC一级领跑者认证图片

近年来，中节能太阳能镇江公司研发团队勇于突破现有的技术难点，并在组件制造领域成功实现质的飞跃，是首批通过认证的“领跑者”企业之一。同时，公司严格把控每一个生产环节，做到生产管理的信息化、智能化、透明化、精细化与可控化，不仅提升生产效率，降低成本，且保证了产品的可靠性与品质。

“领跑者”一级能效要求多晶硅组件光电转换效率和单晶硅组件光电转换效率分别需达到17.5%和18%以上，以单晶组件为例，60片组件功率达到295W，72片组件功率达到350W。

此次“一级光伏领跑者”证书的取得，是对中节能太阳能镇江公司多年来不遗余力致力于组件的自主研发、科研创新与品质控制成果的极大肯定，同时标志着中节能太阳能镇江公司已成为国内组件行业的“领跑企业”和“行业标杆”。

中节能太阳能镇江公司将一如既往为广大客户提供更可靠、更高效的光伏产品，同时携手一线光伏企业，为中国光伏产业健康可持续发展共创一个更好的发展环境，为光伏平价上网贡献力量！