2016年人民币国际化进程暂缓

SWIFT人民币追踪显示，2016年人民币支付金额总体下降。年度结束时，人民币在国际支付货币中占第六位。

北京2017年2月6日电 /美通社/ -- SWIFT 数据显示，相比2015年，2016年人民币支付金额下降多达29.5%。人民币占国际支付的份额从2015年12月的2.31%下降至2016年12月的1.68%，年度结束时成为国际支付排名第六的活跃货币。



2016年人民币支付



人民币在国际支付货币中的份额

2016年12月的人民币支付金额比2016年11月减少15.08%，而所有货币的全部支付金额则小幅增加0.67%。

“12月份人民币支付使用量减少可归因于多个事件的综合作用：中国经济放缓、人民币汇率波动，以及针对资本流出的监管措施”，SWIFT 亚太区支付市场负责人 Michael Moon 表示，“尽管速度放缓，人民币国际化将继续受益于重大金融基础设施建设，譬如用于跨境清算的 CIPS，以及更多人民币离岸清算中心的设立。上述行动，加上 CIPS 与 SWIFT 于2016年签署，旨在推动人民币跨境支付便利的《协议备忘录》，将对人民币的持续国际化产生积极影响。”

关于SWIFT和人民币国际化

2010年以来，SWIFT 通过多种出版物和报告，在人民币国际化方面向客户及金融行业提供积极支持。SWIFT 通过业务情报部门的“人民币追踪”发布主要采纳统计数字、 关于人民币国际化影响的见解、人民币清算方面的观点及境外清算指引，支持银行推出商业化的人民币产品，提供深度分析和业务情报，并会同境外清算中心和中国的金融业界共同支持人民币的进一步国际化。

SWIFT 的网络充分支持全球人民币交易。SWIFT 报文服务通过 FIN 格式的中国商用电码 (CCC) 或 MX 格式的中文字符（ISO 20022报文）支持中文字符传输。SIWFT 还提供一整套专门的人民币业务情报产品和服务支持金融机构和企业。此外，SWIFT 还与业界合作出版“境外及跨境人民币最佳常规指引”，促进人民币后台运行的标准化。

请点击此处获取人民币国际化方面的更多信息，或者加入我们新建的“业务情报交易银行服务”LinkedIn 群。

想要了解更多信息，请访问 www.swift.com。

关于SWIFT

作为一家全球性同业合作组织，SWIFT 是世界领先的安全金融报文传送服务机构。

SWIFT 为社群提供报文传送平台和通信标准，并在连接、集成、身份识别、数据分析和金融犯罪合规等领域的产品和服务。

我们的报文传输平台、产品和服务连接200多个国家和地区的11,000多家银行及证券机构、市场基础设施和企业客户，便于他们通过可靠途径，安全开展通讯并交换标准化金融报文。作为深受客户信任的供应商，我们促进全球和本地金融流动，支持世界各地的贸易和商业；我们不懈追求卓越运营，并不断寻求降低成本、减少风险及消除运作低效率的途径。

SWIFT 的总部位于比利时，我们的国际治理和监管强化了自身合作组织架构的中立和全球特性。SWIFT 的分支机构分布全球，其业务覆盖了几乎所有的金融中心。

想要获取更多信息，请访问 www.swift.com 或者关注我们的Twitter: @swiftcommunity 和 LinkedIn: SWIFT

联系人：

Cognito

swift@cognitomedia.com

+44 (0)20 7426 9400

免责声明

SWIFT 不保证“人民币追踪”的适用性、完整性或准确性，并保留调整以往的“人民币追踪”数据的权利。SWIFT按“原样”提供“人民币追踪”，仅供信息参考。由于仅为提供信息的出版物，“人民币追踪”不拟提供任何建议或意见。参阅“人民币追踪”的任何人始终对完全或部分根据“人民币追踪”数据而作出的所有决定独自和完全承担责任。SWIFT 对个人使用“人民币追踪”概不承担任何责任。“人民币追踪”是SWIFT的出版物。

SWIFT © 2016.保留一切权利。