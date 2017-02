微鲸电视二代获德国iF国际设计大奖 卓越品质闪耀全球

上海2017年2月6日电 /美通社/ -- 新年开门红!近日,“产品设计界的奥斯卡”2017德国 iF 国际设计大奖新鲜出炉,专注家庭娱乐的微鲸星光熠熠,旗下二代电视系列65英寸、55英寸、49英寸全高清与魔方智能投影 K1,荣获2017德国 iF 国际设计大奖,成为唯一获奖的互联网电视品牌,并开创了智能投影品类获得 iF 奖项的先河,代表中国互联网企业,向全世界展现了中国智造的深厚实力。



微鲸电视二代荣获德国iF国际设计大奖

斩获 iF 国际设计大奖 微鲸电视二代打造极致“视界”

iF 国际设计大奖,创立于1953年,起源于德国,由德国历史最悠久的工业设计机构 -- 汉诺威工业设计论坛每年定期举办,以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世,旨在提升大众对于设计的认知,与德国红点设计大奖齐名,是世界上知名设计竞赛中最有影响的竞赛之一,素有国际工业设计界“金像奖”的美誉,曾荣获此奖的有苹果、三星、索尼等国际著名品牌。此次微鲸电视二代,能在强者如林的国际竞赛中杀出重围,夺得大奖,实力可见一斑。

微鲸,专注家庭娱乐,在一代产品以高品质高口碑博得了广大消费者的芳心取得成功后,坚持挑战极致,如微鲸电视硬件 VP 汪正贤所言,秉持和、新、致、简的设计理念,在音、画、形三个维度上对产品进行进一步的提升,革新硬件,创新技术,迅速发展打造出微鲸二代系列产品。成立仅仅18个月的微鲸,以惊人的“微鲸速度”飞速发展,从一代电视到二代电视,不断打造出更加极致的设计、极致的视听、极致的体验,让广大消费者感受前所未见的缤纷“视界”。

国际大奖全力加持 微鲸电视卓越品质

微鲸二代系列65英寸、55英寸、49英寸全高清,顶尖设计一脉相承,65英寸采用太空灰全金属纤薄机身、原装进口4K 大屏、杜比全景声技术、内置Hifi级音响等,打造高颜值、大屏幕、高沉浸感大屏电视,引领更多的新生代家庭,畅享“Bigger” 生活;55英寸在高性价比的同时进行音画、外观、配置、系统、内容方面5大升级,保证高性能比,以满足用户日益增涨的消费需求;49英寸面向年轻群体,整体设计深具东方美学韵味,高品质的 AV 画板、64位的 Cortex-A53处理器、专利羊毛纸盆单元音响导音槽等配置设计,使得年轻用户可以将一切尽收眼底,拥有“身临其境”的沉浸式体验,感受到真正颠覆式的客厅娱乐。

微鲸电视二代品质卓越,获得德国 iF 国际设计大奖实至名归。此前,国际知名创意设计大奖德国红点所发起的中国红点奖 -- 中国好设计奖,亦极为肯定微鲸二代电视,在此前将唯一金奖授予微鲸。



微鲸电视载誉前行挑战突破

专注家庭娱乐的微鲸,在精湛工艺和创新理念下一路精耕细作,除了微鲸二代屡获国际大奖,微鲸78英寸“天幕”亦斩获华人设计最高荣誉金点奖和“2016创新设计”奖,微鲸不仅是中国电子视像行业协会年度大奖“双冠王”,亦被中国平板电视行业大会评为2016“消费者喜爱的互联网电视品牌”。在全球最大的消费技术产业盛会 CES 上,微鲸亦大放异彩,凭借首款三极限超薄分体电视成为“全球年度电视产品工业设计奖”单项奖的获得者,互联网科技范儿十足。各大国际奖项加持的微鲸,已让竞争对手们逐渐难以望其项背。未来,微鲸将继续以家庭娱乐为核心使命,不断挑战突破,给用户带来更加极致的沉浸式家庭娱乐享受。