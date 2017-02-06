微鲸电视二代获德国iF国际设计大奖 卓越品质闪耀全球

上海2017年2月6日电 /美通社/ -- 新年开门红！近日，“产品设计界的奥斯卡”2017德国 iF 国际设计大奖新鲜出炉，专注家庭娱乐的微鲸星光熠熠，旗下二代电视系列65英寸、55英寸、49英寸全高清与魔方智能投影 K1，荣获2017德国 iF 国际设计大奖，成为唯一获奖的互联网电视品牌，并开创了智能投影品类获得 iF 奖项的先河，代表中国互联网企业，向全世界展现了中国智造的深厚实力。



微鲸电视二代荣获德国iF国际设计大奖

斩获 iF 国际设计大奖 微鲸电视二代打造极致“视界”

iF 国际设计大奖，创立于1953年，起源于德国，由德国历史最悠久的工业设计机构 -- 汉诺威工业设计论坛每年定期举办，以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世，旨在提升大众对于设计的认知，与德国红点设计大奖齐名，是世界上知名设计竞赛中最有影响的竞赛之一，素有国际工业设计界“金像奖”的美誉，曾荣获此奖的有苹果、三星、索尼等国际著名品牌。此次微鲸电视二代，能在强者如林的国际竞赛中杀出重围，夺得大奖，实力可见一斑。

微鲸，专注家庭娱乐，在一代产品以高品质高口碑博得了广大消费者的芳心取得成功后，坚持挑战极致，如微鲸电视硬件 VP 汪正贤所言，秉持和、新、致、简的设计理念，在音、画、形三个维度上对产品进行进一步的提升，革新硬件，创新技术，迅速发展打造出微鲸二代系列产品。成立仅仅18个月的微鲸，以惊人的“微鲸速度”飞速发展，从一代电视到二代电视，不断打造出更加极致的设计、极致的视听、极致的体验，让广大消费者感受前所未见的缤纷“视界”。

国际大奖全力加持 微鲸电视卓越品质

微鲸二代系列65英寸、55英寸、49英寸全高清，顶尖设计一脉相承，65英寸采用太空灰全金属纤薄机身、原装进口4K 大屏、杜比全景声技术、内置Hifi级音响等，打造高颜值、大屏幕、高沉浸感大屏电视，引领更多的新生代家庭，畅享“Bigger” 生活；55英寸在高性价比的同时进行音画、外观、配置、系统、内容方面5大升级，保证高性能比，以满足用户日益增涨的消费需求；49英寸面向年轻群体，整体设计深具东方美学韵味，高品质的 AV 画板、64位的 Cortex-A53处理器、专利羊毛纸盆单元音响导音槽等配置设计，使得年轻用户可以将一切尽收眼底，拥有“身临其境”的沉浸式体验，感受到真正颠覆式的客厅娱乐。

微鲸电视二代品质卓越，获得德国 iF 国际设计大奖实至名归。此前，国际知名创意设计大奖德国红点所发起的中国红点奖 -- 中国好设计奖，亦极为肯定微鲸二代电视，在此前将唯一金奖授予微鲸。



微鲸电视载誉前行挑战突破

专注家庭娱乐的微鲸，在精湛工艺和创新理念下一路精耕细作，除了微鲸二代屡获国际大奖，微鲸78英寸“天幕”亦斩获华人设计最高荣誉金点奖和“2016创新设计”奖，微鲸不仅是中国电子视像行业协会年度大奖“双冠王”，亦被中国平板电视行业大会评为2016“消费者喜爱的互联网电视品牌”。在全球最大的消费技术产业盛会 CES 上，微鲸亦大放异彩，凭借首款三极限超薄分体电视成为“全球年度电视产品工业设计奖”单项奖的获得者，互联网科技范儿十足。各大国际奖项加持的微鲸，已让竞争对手们逐渐难以望其项背。未来，微鲸将继续以家庭娱乐为核心使命，不断挑战突破，给用户带来更加极致的沉浸式家庭娱乐享受。