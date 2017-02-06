前三特集团董事长助理唐小丹先生加入左驭资本

全面负责左驭资本文旅产业基金业务

北京2017年2月6日电 /美通社/ -- 2月6日，左驭资本正式对外宣布，前武汉三特索道集团股份有限公司董事长助理唐小丹先生加入左驭资本担任董事总经理，全面负责左驭资本文旅产业基金业务。

唐小丹先生拥有20年的旅游行业从业经验，1997年加入武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称三特集团），期间担任上市公司董事长助理、副总经济师、集团企业发展总部总经理、集团旅游物业中心常务副总经理等职位。在三特集团任职期间，唐小丹先生长期从事战略研究及产业投资相关工作，负责协助三特集团领导制定企业发展战略，是《三特集团十年发展规划》、《“田野牧歌”休闲旅游发展战略规划》等一系列战略发展规划的执笔人；作为三特集团项目投资发展部门的负责人，主持和参与了三特集团数十个景区和目的地项目的资源考察、前期策划和规划实施工作；也全程参与三特集团上市及后续一系列融资相关工作。唐小丹先生对中国旅游资源进行了系统深入的调研，对中国旅游产业的发展历程和趋势认识深刻，拥有旅游项目策划、规划、投资分析及运营管理的丰富实践经历，具备旅游产业投资和资本运作的丰富经验。



唐小丹先生任左驭资本董事总经理

左驭资本创始人兼CEO胡伟东先生表示：左驭致力于打造全球性的文旅产业投资集团，唐小丹先生拥有20余年文旅产业投资开发的经验，尤其对于新消费场景下的文旅产业的发展有着非常深入的研究和积累。

胡伟东同时表示，唐小丹先生认同左驭的价值观、企业文化和投资理念，对文旅产业投资开发，有很深的情怀。唐小丹先生的加盟，将进一步增强左驭在文旅产业上游的实力，对于左驭未来的发展，具有里程碑式的意义，更是左驭整体战略实施的重要保证。

唐小丹先生表示，很高兴能够受到左驭资本创始人兼CEO胡伟东先生的邀请并加盟左驭资本。回顾自己在三特集团20年的职业历程，实际上经历了中国旅游市场快速发展的整个历程，非常感谢三特集团为个人成长创造的平台和机会，也坚信三特“田野牧歌”发展战略的潜力和良好前景。

此次选择加盟左驭资本，是他与胡伟东先生沟通多次后，做出的重要决定。唐小丹先生认为，中国旅游行业面临消费升级带来的巨大机会和挑战，从产业资本的角度推动旅游资源开发和文旅大消费内容的协同发展大有可为，他对胡伟东先生和左驭资本坚持的深耕文旅大消费领域的“农夫”精神和发展战略深感认同。左驭资本已经在业界树立了良好的口碑，影响力与日俱增，有机会加入这样一支专业务实、生机勃勃的团队，对他来说是全新的体验和挑战，也感到非常兴奋，非常愿意为左驭资本在未来的发展贡献一己之力。