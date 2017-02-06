Booking.com缤客启动创业加速器计划，助力旅游业可持续发展

通过为期3周的Booking.com Booster计划，具有潜力的初创公司有机会获得最高50万欧元的资本支持

上海2017年2月6日电 /美通社/ --

致力于为旅行者提供最多样化出行住宿体验的全球领先在线住宿预订网站 Booking.com 缤客，于今日宣布正式启动全新的创业加速器计划 -- Booking.com Booster。Booking.com Booster 计划将会在全球范围内，挑选出对旅游业可持续发展最具积极影响力的初创公司，并给予其战略性的指导与资本支持。这一为期3周的创业加速器计划将于2017年6月在荷兰阿姆斯特丹进行，并为具有潜力的初创公司提供最高50万欧元（折合约370万人民币）的资本支持。

“一直以来，Booking.com 缤客都致力于帮助人们尽情体验大自然的缤纷多彩。” Booking.com 缤客首席执行官 Gillian Tans 女士表示，“通过 Booking.com Booster 计划，我们希望能够助力那些真正坚持可持续旅游理念的企业先行者，在全球范围内最大程度地发挥其影响力，共同促进旅游业的可持续发展。”

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