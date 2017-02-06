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泛韩物流(Pantos Logistics) 香港获得AEO认证

2017年02月06日 16:52 编辑： 经理人网编辑
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韩国首尔2017年2月6日电 /美通社/ -- 全球综合物流企业泛韩物流（香港）有限公司（Pantos Logistics (HK) Company Limited）最近宣布，其香港法人获得海关当局颁发的“经济营运商（以下简称AEO：Authorized Economic Operator）”认证，其进优秀的出口安全管理体系在国际上获得公认。

AEO认证是世界海关组织（WCO）为消化美国9.11恐怖袭击后强化的贸易安全措施而制定的国际标准，各国关税当局严格审查法律遵守情况、内部控制系统、安全管理、财务健全性等，向具备一定资质的进出口企业和物流企业赋予公认认证，提供通关程序精简化等关税行政优惠的制度。

通过取得本次认证，不仅可以获得相应国家进出口货物通关时提交文件的精简化、检查比例缩减、通关迅速化等多种关税行政优惠，其安全和优质的物流服务获得官方认可，提高了对外公信力。此外，在与香港签订AEO认证相互认证协定的国家的海关也适用相同的优惠，可以获得各种直间接效果。

另一方面，泛韩物流（香港）在全世界共运营349个网点，通过构建与质量、安全、环境等整体物流服务相关的全球标准系统并取得认证，引领着物流企业的全球标准化。

 

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