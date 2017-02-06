金诚集团发放年后开门红包 有钱有福惊喜连连

杭州2017年2月6日电 /美通社/ -- 这两天你的朋友圈是不是也被花式晒开门红包给刷屏了？发现金不新奇，杭州这家公司的老板，除了亲自给员工送钱送福，还带员工亲眼见到了回娘家宣传《西游伏妖篇》的主创团队以及星爷本尊。

2月4日，初八一早，金诚集团的大厦门口便排起了领开门红包的长队。用自家春联装点着的大门让每个“回家”的金诚人倍感亲切。候在门前发金元宝的“财神”，以及花式卖萌的“金主宝宝”、“金鸡宝宝”则点缀着一份幸运与温馨。

集团董事长韦杰也早早等候在大厅，亲手为每位返回工作岗位的金诚人派发开门红包。不同于一般的红包，这里面不仅放了现金，还有经过祈祷与加持的平安符与太岁符，饱含祝福与平安的心意。每一个新年的开始，金诚都这样为员工祝福。

开工首日的金诚可谓双喜临门，除了这份喜悦，《西游伏妖篇》主创团队也于今日回到娘家杭州。这部由金诚集团董事长韦杰参与出品，由金诚集团旗下殿堂级文化产业基金 -- 星辉鸿蒙文化产业基金继星爷《美人鱼》后投资的又一电影力作，上映至今，屡创奇迹。这个下午，韦董亲自带着金诚的一批同事去见了星爷本尊，并一起再刷电影。微信朋友圈也被和“出品人”一起看电影的兴奋体验刷屏。

从《美人鱼》到《西游伏妖篇》，深耕文化产业的金诚所呈现的作品，必属精品。这部西游题材的奇迹之作也确实不负众望，上映第九天即突破14亿，成为领跑春节档票房冠军、徐克导演作品票房冠军、西游题材票房冠军。

主创们来杭的见面会，场场爆满，粉丝从上了年纪的阿姨到牵在手上的孩子，跨越年龄的界限。其中更有九刷《西游伏妖篇》的铁粉一路追随星爷从无锡至杭州，现场一句“我爱星爷”的大声告白更是喊出了影迷们共同的情怀与心声。

善于创造奇迹的金诚与同样善于创造奇迹的星爷相遇，必定能产生有趣的化学反应，从而为这个时代奉上独一无二的作品。《美人鱼》如此，《西游伏妖篇》亦如此，未来佳作必将纷至沓来。

在开年讲话中，董事长韦杰用“独一无二、别具一格”解读了金诚八年取得成功的原因。金诚，以超越所有当下的商业模式和公司运行模式走到今天，并将继续凭借独立的思考和行动，带领中国经济伟大复兴，并走向独一无二的核心未来。这是金诚的情怀，也是金诚的灵魂所在。