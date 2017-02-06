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远东发展与其合作伙伴收购澳洲黄金海岸Sheraton Grand Mirage

2017年02月06日 18:22 编辑： 经理人网编辑
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香港2017年2月6日电 /美通社/ -- 远东发展有限公司（“远东发展”或“集团”；股份代号：35.HK）欣然宣布公司连同其卓越的国际合作伙伴 - The Star Entertainment Group Limited 及周大福企业有限公司已完成澳洲黄金海岸 Sheraton Grand Mirage 度假村之收购事项。

项收购由各合作伙伴及银行融资拨付。本次收购集团共投资约2,000万澳元并将拥有该合营企业之25%权益。Sheraton Grand Mirage 是黄金海岸地标，更是当地唯一的五星级海滨度假村。酒店的设施包括295间客房及套房、游泳池、健身中心、水疗设施和围绕酒店的海滩。

对于次收购，远东发展董事总经理孔祥达先生表示：“我们对澳洲旅游业所带来的庞大机会感到非常雀跃。位于黄金海岸的 Sheraton Grand Mirage 是一家独特的酒店，不仅提供现有的现金流，还提供潜在的发展机会。此海滨酒店与布里斯本 Queen's Wharf 项目有很强的互补性，并将立即增加集团目前的酒店资产组合的运营能力。”

关于远东发展有限公司

1972年，远东发展有限公司在香港联合交易所有限公司上市（香港联交所股票编号：35）。集团主要业务包括物业发展及投资、酒店营运及管理及停车场及设施管理业务。集团采取多元化区域策略和“华人足迹”的战略，业务遍布香港、中国内地、澳洲、马来西亚、新加坡、英国及纽西兰。

远东发展网址：www.fecil.com.hk
远东发展微信帐号：FEC035
远东发展微博帐号：http://www.weibo.com/u/5703712831

详情垂询：

远东发展有限公司
赵慧女士企业融资及投资者关系总监
联系电话(852)2850 0639
电邮venus.zhao@fecil.com.hk

皓天财经集团
岑浩宗先生/董马大小姐/黄霭婷小姐
联系电话(852) 3970 2170/ (852) 3970 2136/ (852) 3970 2177
电邮fecil@wsfg.hk

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