远东发展与其合作伙伴收购澳洲黄金海岸Sheraton Grand Mirage

香港2017年2月6日电 /美通社/ -- 远东发展有限公司（“远东发展”或“集团”；股份代号：35.HK）欣然宣布，公司连同其卓越的国际合作伙伴 - The Star Entertainment Group Limited 及周大福企业有限公司已完成澳洲黄金海岸 Sheraton Grand Mirage 度假村之收购事项。

本项收购由各合作伙伴及银行融资拨付。本次收购集团共投资约2,000万澳元并将拥有该合营企业之25%权益。Sheraton Grand Mirage 是黄金海岸地标，更是当地唯一的五星级海滨度假村。酒店的设施包括295间客房及套房、游泳池、健身中心、水疗设施和围绕酒店的海滩。

对于本次收购，远东发展董事总经理孔祥达先生表示：“我们对澳洲旅游业所带来的庞大机会感到非常雀跃。位于黄金海岸的 Sheraton Grand Mirage 是一家独特的酒店，不仅提供现有的现金流，还提供潜在的发展机会。此海滨酒店与布里斯本 Queen's Wharf 项目有很强的互补性，并将立即增加集团目前的酒店资产组合的运营能力。”

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