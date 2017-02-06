“鑫”春开年创新高，鑫合汇总成交额突破800亿

杭州2017年2月6日电 /美通社/ -- 立春才过，展露翘头。正值2017新春开年之际，2月4日，鑫合汇就迎来了成交总额突破800亿的行业喜讯。截至目前，鑫合汇累计为理财用户创造4.36亿元收益，注册用户数直逼600万。如此耀眼的成绩使鑫合汇成为继陆金所、红岭创投之后行业内第三家交易额破800亿的平台，为2017年网贷行业的开篇带了个好头。



鑫合汇成交额突破800亿

告别寒冬 万物生发

2016年网贷行业的“监管风暴”让不少平台备感寒意，几千家网贷平台更是迎来激浊扬清的洗牌年。有平台爆雷，有平台停业，也有平台苦苦追求转型之路。繁华褪去，素心依旧。从数据中我们不难看到虽然监管政策的出台或将使一部分无法达标的网贷平台主动或被动整改、淘汰，行业平台数出现了负增长，但是成交量却在稳步攀升。

据《P2P网贷行业2017年1月月报》显示，截至2017年1月底，网贷行业正常运营平台数量为2388家，相比去年12月底减少了60家。1月仅有4家新上线平台，相比2016年年底的数量进一步下降，环比减少8家。行业正常运营平台数量维持逐级减少，呈现良性退出趋势。



网贷行业正常运营平台数量走势

然而，行业的成交量和人气指数依然坚挺，区域集中度提高和业务集中化加强有望使中国网贷行业进一步走向规范和理性。在政策落地加速，监管越来越明朗的形势下，行业发展方向和发展空间日益明显。

据盈灿数据显示，2016年全年网贷行业成交量达到20638.72亿元，相比2015年全年网贷成交量增长110%。行业总体贷款余额达8162.24亿元，同比2015年同期上升100.99%。这意味着，一年时间内有数千亿元的资金涌入了网贷行业，2016年的网贷行业投资人数量也较2015年增加134.64%，达1375万人。网贷行业历史累计成交量接连突破2 万亿元、3 万亿元两个大关，单月成交量更是突破了2000 亿元， 2016 年“网贷双11”单日再次突破100 亿元，实现了116.07 亿元。鑫合汇在16年“网贷双11”成交额中也有不俗的表现，创下单日成交额13.88亿的行业纪录。



近年网贷行业成交量走势

行业分化加剧 资金向成交量靠前平台集中

2016年1-11月，行业排名前10%的平台（200多家）交易量占比为85.64%，较2014年提升11个百分点。从排名前十的平台数据来看，交易量集中的趋势更为明显。2016年11月，行业前10大平台交易量为795亿元，占行业交易量的36.18%，较6月份提升5.59个百分点；前20大平台交易量为996亿元，占行业交易量的45.32%，较6月份提升6.85个百分点。从发展趋势来看，资金向头部平台集中的趋势仍然在进行中，且速度将越来越快。成交量是否能长期稳居靠前也将成为判断平台优劣的重要指标。

网贷行业交易量集中度分析

另外，监管政策出台以后，必然也会导致以前持观望态度的机构开始进入，尤其是可能会有更多的资本进入，促使行业里出现一些体量较大的平台。因此资本的青睐也成为了平台实力彰显的显著标志。2016年P2P网贷行业共完成98起融资，总额达创纪录的212.36亿元人民币，较2015年大幅增长12.46%。其中以陆金所的12亿美元、草根投资的10亿元以及鑫合汇的7.1亿元B轮融资位居榜单前三。由此可见，虽然行业整体遭遇资本寒冬，但在互联网金融领域，资本融资仍然保持了高速增长态势，前10家企业融资额占行业融资额的83%左右，同比提升10个百分点，出现了明显的向头部企业集中的现象，优质大平台优势尽显。

厚积薄发 先发制胜

新的一年里“先发优势”将成为行业的关键词，率先获得金融监管部门的合规认可、备案，业务符合小额分散要求，具有优质资产储备、高专业度风险控制、资金获取成本低的平台，将在新一轮竞赛中脱颖而出。

2016年8月24日，《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》正式出台，关于网贷行业的监管规则、机构定位和业务红线等最终尘埃落地。从监管精神上看，备案管理、电信业务经营许可证、银行资金存管成为环环相扣的三道槛。2016年8月，鑫合汇成功申领了ICP许可证，率先成为网贷行业中为数不多的“三证”齐全平台，并在9月成功完成与存管银行系统的对接，安全保障再升级；12月，银行存管系统全面上线。

此外，2016年10月，北京分公司开业，鑫合汇资产端加速全国布局，积极推进“全境化+产品化+互联网化”的资产战。目前已在全国27个省市开设有340多家线下营业部。12月全面发力小额资产业务，小额个贷产品“鑫安一号”同期上线。

正所谓“无规矩不成方圆”，而今规矩已出，平台的发展更加有法可依，有理可循。合规淘汰机制正在形成，不合规平台的退出加速，推动整个行业完成自我净化，为整个行业持续健康发展夯实了基础，优质平台才能更好地根据市场要求规范发展。2017年，“合规”、“专业”将至始至终成为鑫合汇平台完善自身发展的主旋律，鑫合汇深信只有真正实现合规经营的平台，才有机会站上行业竞争的跑道，稳步前行。