2017中央一号文件发布，宜信租赁创新举措建设现代化农村

北京2017年2月6日电 /美通社/ -- 2月5日，我国自改革开放以来指导“三农”工作的第19份中央一号文件由新华社授权发布。

这份题为《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》的文件指出，推进农业供给侧结构性改革，要在确保国家粮食安全的基础上，紧紧围绕市场需求变化，以增加农民收入、保障有效供给为主要目标，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制改革和机制创新为根本途径，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。

文件强调了推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，无论是从降低成本、提升生产能力，还是从优化农业产业体系，减少库存，“三农”问题越来越多的从现代化角度得以解决。从土地翻耕到一粒种子的播种、收获、烘干储藏，直至深加工，农业的生产消费形成了环环相扣的产业链，而随着全国农业机械化程度不断提高，这里的每一环都离不开机械化的操作。

中央农村工作领导小组副组长、中央农办主任、中央财办副主任唐仁健指出，深入推进农业供给侧结构性改革，就是要从供给侧入手、在体制机制创新上发力，从根子上解决这些矛盾问题。推进信用户、信用村、信用乡镇创建，探索开展大型农机具、农业生产设施抵押贷款业务已成为建设现代化农村的重中之重。

壮大新产业新业态，拓展农业产业链价值链

随着我国农业规模化经营、机械化生产水平的不断提高，农民专业合作社、家庭农场、种粮大户等农业新型经营主体对高性能、复合型、智能化等大型农机具的需求日益旺盛。农村产业链价值链的全流程需求，也成为现代化农村建设的难点。近年来，在国家一系列政策的明晰和鼓励下，农机融资租赁开始在农村市场活跃起来。相较于传统的信贷模式，融资租赁业务在农村无疑具有非常明显的优势。

宜信普惠融资租赁作为宜信普惠旗下专业的农机金融服务机构，自2012年起率先在农机行业推出农机融资租赁服务，为购机资金匮乏的农户提供有别于传统金融机构的融资服务。目前，宜信普惠融资租赁业务范围覆盖全国二十多个省市及地区，涉及农机设备约14大类180种，租赁机型可满足农业生产耕、种、收、深加工全流程需求。

“你选我付款，质保厂家管。你租我才买，我买你必租。想要所有权，租金要付完。”看似复杂的全链条农业租赁业务，宜信租赁总经理毛芳竹就用简单的三句话概括了。经过多年发展，宜信普惠融资租赁目前已经在中国的粮食主产区黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、山东、河南、河北等二十多个省份为各地农户提供多种类型的农机租赁服务，机型覆盖了动力机械、收获机械、耕整机械、烘干设备、粮食加工设备等14个大类，全面满足用户耕、种、收、储的全面要求，形成了全链条农业租赁业务。

强化科技创新驱动，引领现代农业加快发展

科技创新驱动模式创新，宜信普惠融资租赁首创的“活体租赁”业务又一次在业内引起轰动。

2015年，宜信租赁业务人员在回访时发现，因为缺少抵押、担保物而无法获得融资服务的河北省滦县军英牧场在转型升级时遇到了资金困难。没有房产等固定资产，军英牧场所拥有的就只有6500头牛，这让牧场主人欧阳晓军只能望“牛”兴叹。

而这却让宜信普惠嗅到了农村市场的又一块庞大的资金需求。为此，宜信普惠团队用半年时间对全国近200个千头以上中型及大型奶牛牧场进行调研，根据所采数据建立了风控模型，最终决定走一条打破“设备租赁”常规的路，以生物性资产为标的物开展融资租赁业务。

对于习惯了“冷冰冰”设备的融资租赁机构而言，尽管需求存在，但因之前并无行业先例，不少租赁企业纷纷选择知难而退。不过，对于宜信普惠融资租赁来说，创新，从来都不是件“难事”，三年前宜信租赁将业务做“小”，让之前鲜有人问津的农机具、美容设备、牙科设备等小仪器的融资有了着落，三年后，又在中国开创了“活体租赁”先河。

以军英牧场为例，牧场里的奶牛耳朵上都挂着类似“15-0287”编号规则的牌子，右膝盖下方都绑着一个电子器件，它们是编号牌和计步器，每头奶牛有一个唯一的编号，喂养、运动、休息、挤奶等程序都对应进行，计步器可以把相关数据传到牧场的信息终端，饲养员据此监控奶牛的健康情况，实行可追溯管理。

“牛体管理方面，我们除了精心考察合作牧场的评级及质量把关能力外，还引入物联网技术，在每头奶牛的右腿安装一个射频设备，帮助我们监控牛的状态，随时随地掌握租赁标的物的信息。”毛芳竹说。“区别于机器设备每年损耗的价值容易测算，奶牛的胎数、产奶量、高奶期是不固定的，很难用数字计量，宜信普惠研究了大量的样本，发现符合一定条件的规模化牧场在这方面会有一个均值。”毛芳竹说，“我们认为，出租奶牛虽然有风险，但值得尝试。”

目前，宜信普惠融资租赁的牧场业务先后在河北、山东、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、河南、山西等地的多家奶牛养殖场开展生物资产业务，为牧场提供青贮机械、挤奶设备融资的同时，宜信普惠融资租赁的同事还在全国范围寻找牧场的合作伙伴，满足他们多种的资金需求。

一号文件的发布，为“三农”发展指明了方向，着力于发展农村新产业新业态，促进三产深度融合，加快发展现代化农村，实现农业的全环节升级、全链条升值。在此过程中的金融创新，正在为“三农”发展及农村产业化转型升级赋能。“宜信普惠希望有越来越多的金融机构愿意进入这个市场，不断满足大量农村客户的潜在资金需求，不断将农村普惠金融的蛋糕做大。”毛芳竹说。