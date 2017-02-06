英特尔无人机、Lady Gaga引爆百事超级碗 点燃夜空中最亮的星

无人机首次亮相超级碗赛事和电视直播活动

- 在Lady Gaga的百事可乐超级碗中场秀演出中，300架Intel® Shooting Star™无人机点亮了她身后的夜空。

- 演出结束后，一段时长10秒的英特尔广告片展示了由无人机组成的百事可乐标识变换为英特尔公司标识。

休斯敦2017年2月6日电 /美通社/ -- 在今天举行的百事可乐超级碗中场秀表演环节，英特尔公司携手美国国家橄榄球联盟（NFL）、百事可乐以及六次获得格莱美奖的全球音乐偶像Lady Gaga，在Lady Gaga的演出中呈现了一场独一无二的无人机灯光秀。通过精心设计的空中表演，300架Intel Shooting Star无人机点亮了超级碗的夜空。这是无人机首次亮相超级碗赛事和电视直播活动。



由300架Intel无人机构成的美国国旗图案

Lady Gaga表演开始时，Intel Shooting Star无人机创造出了绚丽多彩的背景图案。这些图案从不断闪烁的星星，逐渐移动变换为红蓝的星空，并最终编织成一幅美国国旗的形状，伴随着Lady Gaga步入到超级碗舞台的中央。此外，Intel Shooting Star无人机在空中组成了百事可乐标识，作为整个中场秀演出的收尾。



由300架Intel无人机组成的百事可乐标识

英特尔高级副总裁兼新技术事业部总经理Josh Walden表示：“Lady Gaga和超级碗创意团队希望创造一场前所未有的演出，而英特尔的无人机创新与她的艺术表演相结合，实现了真正独一无二的体验。这些灯光秀无人机拥有无穷的潜力，我们希望这些体验能够激发其他创意家、艺术家和创新者，让他们真正去探索如何以前所未有的方式来利用无人机技术。”

在百事可乐超级碗中场秀结束时，英特尔还播放了一段时长10秒的广告片，展示了由Intel Shooting Star无人机组成的百事可乐标识变换成英特尔公司标识。



由300架Intel无人机组成的英特尔标识

Intel Shooting Star无人机是一款新型无人机（UAV）产品，专为节日、娱乐活动等以娱乐为目的活动而打造。这款专用四轴无人机注重安全性，并配备了可以实现超过40亿种颜色组合的LED灯，通过简单的编程即可呈现出任何动画效果。