土耳其航空推出由奥斯卡获奖影星摩根-弗里曼出演的最新广告片

北京2017年2月7日 /美通社/ -- 连续六年被全球最知名航空旅客调查机构Skytrax授予“欧洲最佳航空公司”大奖的土耳其航空，推出了由奥斯卡获奖影星摩根·弗里曼出演的最新广告片。2月5日，此部广告片在美国电视历史上收视率最高的节目——美国国家橄榄球联赛总决赛“超级杯”的直播中首次播出。

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在去年第50届超级杯期间，土耳其航空作为《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》的航空合作伙伴推出了精彩纷呈的广告宣传活动，全球观众人数估计超过8亿人。今年，土耳其航空又在超级杯期间首次推出了由影星摩根·弗里曼出演的最新广告片。

此部广告片由著名导演马蒂亚斯·岑特纳(Matthias Zentner)执导，他曾为许多国际品牌执导过广告拍摄。在洛杉矶由101名摄制组成员历时10小时拍摄而成的这部广告片，将在16个电视频道，以及四大洲的最知名媒体渠道上与观众见面。

当谈到与奥斯卡获奖影星、导演、配音演员兼飞行员摩根·弗里曼的合作时，土耳其航空董事长兼执行委员会主席Ilker Ayci先生表示：“我们不仅是全球飞往国家数量最多的航空公司，而且还在我们飞往的每个目的地为乘客体验做出了投资。依照全球增长战略，我们将以最快速度不断开通新航线。我们致力于创新，追求卓越。迄今为止我们已经推出了许多由世界知名人物参加的广告宣传活动，对这些活动的反馈和效果非常满意。我们与摩根·弗里曼合作推出的最新广告宣传活动已经取得巨大成功，我们非常重视与弗里曼的合作，因为他为土耳其航空的全球形象和品牌知名度做出了贡献。”

摩根·弗里曼表示：“作为一名持照飞行员，我对飞行有着特殊兴趣，而且我知道土耳其航空因独特的服务和创新屡获殊荣，不断创下非凡成就。此外，土耳其航空还在机上和休息室提供美味的餐食。我非常荣幸能与这样一家知名航空公司合作，它飞往的国家数量多于世界上任何其他航空公司。”

土耳其航空还为去年最受欢迎的影片之一——《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》提供了赞助，同时作为赞助关系的一部分在超级杯期间首次播出了由本·阿弗莱克、亨利·卡维尔和杰西·艾森伯格等国际著名影星出演的广告片。土耳其航空由里奥·梅西和科比·布莱恩特出演的另一部广告片《科比vs梅西：环球自拍赛》，被YouTube评选为过去十年最佳广告片。

由摩根·弗里曼出演的此部广告片将在土耳其航空飞往的每个目的地播出。欲在YouTube上观看该部广告片，请访问：https://v.qq.com/x/page/j0372wwx39q.html

在超级杯开赛期间，土耳其航空还将以#widenyourworld为标签在推特上直播比赛实况，并免费提供20张可飞往任意目的地的商务舱机票。