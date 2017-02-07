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重庆丽晶酒店罗宾斯牛排馆开业 “战斧牛排”霸气登场

2017年02月07日 10:00 编辑： 经理人网编辑
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重庆2017年2月7日电 /美通社/ -- 重庆丽晶酒店罗宾斯牛排馆Robin’s Grill & Teppanyaki 2017年1月26日开业，并推出久负盛名的“战斧牛排”，为宾客带来一场舌尖上的美食盛宴。

重庆丽晶酒店罗宾斯牛排馆沿袭台北顶级牛排馆之一 -- 台北晶华酒店罗宾斯牛排馆的餐饮理念，以Casual Fine Dining-自在的奢华的新兴餐饮业态，提供令人耳目一新的用餐享受。餐厅设计精致且低调，包括拥有50个座位的大厅，两间分别提供8个座位的铁板烧包房及一间藏酒丰富的酒窖。宾客可以选择落座铁板烧台前欣赏厨师的烹饪厨艺，亦可选择在红酒包房内享用主厨定制的经典套餐。罗宾斯酒窖提供大约150种类型和存量1000瓶左右的葡萄酒供宾客选择并配有精心设计的主厨菜单，是庆祝活动或社交聚会的不二之选。

罗宾斯牛排馆环境图
罗宾斯牛排馆环境图

罗宾斯铁板烧的食艺展示更是精彩纷呈。在大厅落座于可提供11个座位的铁板烧吧台前，欣赏厨师精湛的厨艺及烹饪手法。一边品尝美食，一边与三五知己闲谈，感受美食于唇齿间的留香。美味在铁板烧上滋滋作响，厨师时而将食材高空抛起，时而快速切削，时而喷火煎炙，这一幕幕精彩的铁板烧食艺秀更加深了宾客与美食零距离接触的多重感官体验。

罗宾斯牛排馆开业即重磅推出霸气十足的战斧牛排。这道气势磅礴的菜色，是台北Robin’s于2010年引领市场潮流、与迪拜七星级帆船酒店同步推出的碳烤战斧牛排。重达1.6公斤，厚约5公分，带骨丈量长约50公分的震撼外型，加上豪迈的摆盘与口感，一经推出即造成轰动。澳洲和牛，肉质肥瘦相间，因为没有筋膜，口感嫩滑，入口即化，像雪花落入口中。同时肉质拥有充足的汁水，经厨师碳烤之后，肉中均匀分布的大理石油脂融化，咬入嘴里溢出香浓的汁水。罗宾斯的美食传奇现已来到重庆，厨师选取上等澳大利亚和牛，为美食爱好者提供极致的舌尖美味。

罗宾斯牛排馆战斧牛排
罗宾斯牛排馆战斧牛排

客人还可尊享一系列精心烹饪的和牛大餐，如西冷，肉眼和菲利牛排，或与朋友一同分享战斧牛排等超级美味，让爱吃牛排的饕客大快朵颐。任点主食，即可免费享用自助餐台上新鲜的沙拉及精致甜点。

行政总厨高歌先生（Mr.Gerger）盛情邀请宾客前往体验。无论是选择牛排或是铁板烧，厨师都将根据食客的喜好和要求烹饪美味，确保每一次的用餐都保有第一次用餐的惊艳和热度。

罗宾斯牛排馆铁板烧
罗宾斯牛排馆铁板烧

重庆丽晶酒店罗宾斯牛排馆“战斧牛排”现已正式接受预定中，每天限量供应，为饕客们带来定制化丽晶美食体验。

情人节即临，罗宾斯牛排馆更推出主厨定制六道式晚宴菜单“一生一世1314”及“浓情时刻1988”套餐，定制独特且难忘的情人节用餐体验。

预订电话：023 86836102或023 89088888转6371

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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