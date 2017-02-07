《埃森哲技术展望》：未来技术将为人所享、为人所用

人本技术的快速发展，将拓展人的能力，改变商业社会面貌

上海2017年2月7日电 /美通社/ -- 埃森哲（纽交所代码：ACN）最新发布的《埃森哲技术展望2017》报告指出，人们有能力打造和应用技术，创造积极的改变，改善人类的生活，乃至变革商业及整个社会的格局。报告预测了未来三年内将为企业带来颠覆性影响的重要技术趋势。

本年度《埃森哲技术展望》的主题是“技术为人”，报告号召商业和技术领袖采取主动，打造并驾驭技术来拓展人的能力。报告指出，顺应人类需求、为人所用的技术正逐步涌现，这些技术可以紧密地预测我们的需求，进而提供极具个性化的体验。

埃森哲大中华区信息技术总裁陈笑冰表示：“技术飞速变革，取得了自信息时代以来最大的进步。技术改变了我们工作与生活的方式，也带来了一系列重要的社会挑战和机遇。我们相信，富有责任感的企业领导者们能做出积极响应，让新技术大有智为。”

埃森哲《技术展望》访问了全球5,400多位业务与信息技术高层管理者。近九成（86%）的受访者表示，尽管每一项技术都在迅速发展，但正是这些技术的叠加与融合，才带来了真正的创新突破。

报告详细介绍了人们应如何借助人工智能、物联网和大数据分析的发展，打造具备学习能力、更接近人类思维模式的技术，从而不断顺应和满足人们的所想所需。随着领先企业逐步由供应商转变为合作伙伴，并积极开展内部转型，这种以人为本的技术发展路径将为企业赢得丰厚回报。

CVS Health是以“技术为人”提升医疗服务的企业典范。该公司开发了一款可连接智能手表的移动APP，让客户能够设定个性化的服药提醒，并方便其拍照记录处方，以便下次快速配药。同时，通过扫描客户的社保卡，它能帮助门店员工更新客户信息。长期以来，“缺乏人情味”和“候诊时间长”一直是医疗行业的痛点。而CVS等企业则在帮助客户掌控自身诊疗过程的同时，与其建立起了更密切的医患关系。

《技术展望》报告认为，在当今的数字时代，以下五大新兴技术趋势对于企业的成功至关重要：

智慧新界。 日益成熟的人工智能（AI）技术能够通过简洁、智能的交互方式处理大小难题。人工智能已成为一种全新的用户界面（UI），支持我们与各种系统进行交易和交流。79%的受访者认为，人工智能必将革新企业获取信息、与客户沟通的方式。

日益成熟的人工智能（AI）技术能够通过简洁、智能的交互方式处理大小难题。人工智能已成为一种全新的用户界面（UI），支持我们与各种系统进行交易和交流。79%的受访者认为，人工智能必将革新企业获取信息、与客户沟通的方式。 人本设计。 技术应为人而用，并为人所享。通过顺应人们的行为方式，向人类学习，技术将改善我们的生活，让生活更为丰富和充实。80%的受访高管表示，企业需要关注当下，着眼未来，并引领技术实现理想成果。

技术应为人而用，并为人所享。通过顺应人们的行为方式，向人类学习，技术将改善我们的生活，让生活更为丰富和充实。80%的受访高管表示，企业需要关注当下，着眼未来，并引领技术实现理想成果。 生态智联。 平台企业通过统一的接入点提供多种服务，彻底打破了企业的运营和竞争方式。但是，光有平台战略还不够，企业还需构建起多样且健全的生态系统，方能在全新的智能时代脱颖而出。超过四分之一（27%）的受访高管认为，数字生态系统正在转变企业实现价值的方式。

平台企业通过统一的接入点提供多种服务，彻底打破了企业的运营和竞争方式。但是，光有平台战略还不够，企业还需构建起多样且健全的生态系统，方能在全新的智能时代脱颖而出。超过四分之一（27%）的受访高管认为，数字生态系统正在转变企业实现价值的方式。 智才共享。 如今，随着柔性劳动力派遣平台和在线工作管理解决方案的盛行，领先企业正在逐步摒弃传统的人力资源模式和架构，转向开放式的人才市场。这也将引发自工业革命以来影响最为深远的经济转型。85%的受访高管透露，他们计划在未来一年内聘用更多 的 自由职业者。

如今，随着柔性劳动力派遣平台和在线工作管理解决方案的盛行，领先企业正在逐步摒弃传统的人力资源模式和架构，转向开放式的人才市场。这也将引发自工业革命以来影响最为深远的经济转型。85%的受访高管透露，他们计划在未来一年内聘用更多 自由职业者。 进军未知。当今的数字经济日益由生态系统所驱动，若想在这样的环境中取得成功，企业就必须积极探索未涉足的领域。他们不应单纯地关注新产品与服务，而是要拓宽思路，把握各种契机在全新的产业中制定行业规则和标准。74%的受访高管指出，自身企业正在迈入尚待建章立制的全新数字化行业中。

近17年来，埃森哲始终坚持系统化地观察全球商业格局，探索并洞察对企业和行业最具颠覆潜力的新兴技术趋势。欲了解本年度报告的详细内容，请访问www.accenture.cn/technologyvisionhttp://www.accenture.com/technologyvision。

关于研究方法

《埃森哲技术展望》报告由埃森哲研究院撰写。为了完成2017年度的报告，研究过程中听取了来自“《技术展望》外部顾问委员会”的意见。这是一个由20多位企业高管和企业家组成的团队，他们来自公共和私营领域、学术界、风险投资机构及创业企业。此外，《技术展望》报告团队和技术专家、行业专家和埃森哲业务部门的负责人进行近百次访谈。

同时，为了获得有关新兴技术应用情况的全面洞察，埃森哲研究部门还面向31个国家、16个行业的5400多位业务和信息技术高管展开调查。调研发现了技术应用和投资的关键问题与优先事项。受访者大多为公司首席高管或总监，还包括一些职能部门和业务主管。他们所在企业的年收入均在5亿美元以上，大部分企业的年收入超过60亿美元。

关于埃森哲

埃森哲公司注册成立于爱尔兰，是一家全球领先的专业服务公司，为客户提供战略、咨询、数字、技术和运营服务及解决方案。我们立足商业与技术的前沿，业务涵盖40多个行业，以及企业日常运营部门的各个职能。凭借独特的业内经验与专业技能，以及翘楚全球的交付网络，我们帮助客户提升绩效，并为利益相关方持续创造价值。埃森哲是《财富》全球500强企业之一，目前拥有约39.4万名员工，服务于120多个国家的客户。我们致力驱动创新，从而改善人们工作和生活的方式。

埃森哲在大中华区开展业务30年，拥有一支逾1万4千人的员工队伍，分布于北京、上海、大连、成都、广州、深圳、香港和台北。在新常态时代，我们将更创新地参与商业和技术生态圈的建设，帮助中国企业和政府把握数字化力量，通过制定战略、优化流程、集成系统、部署云计算等实现转型，提升全球竞争力，从而立足中国、赢在全球。



详细信息，敬请访问埃森哲公司主页 www.accenture.com以及埃森哲大中华区主页 www.accenture.cn。