美超微部署30,000多个MicroBlade(TM) 服务器

实现全球最高效的数据中心之一，该数据中心的电源使用效率为1.06

硅谷《财富》100强数据中心实现1.06的电源使用效率，每机架280节点，实现最大服务器密度与效率

加州圣何塞2017年2月7日电 /美通社/ -- 全球计算、存储以及绿色计算等网络技术领先企业美超微电脑股份有限公司(Super Micro Computer, Inc.) (NASDAQ: SMCI)已宣布在全球密度和能效最高的数据中心之一部署其分散型MicroBlade™系统。

一家技术领先的《财富》(Fortune)100强公司已在其硅谷数据中心部署30,000多台美超微MicroBlade服务器，电源使用效率(PUE)为1.06，为公司不断扩大的计算需求提供支持。与电源使用效率为1.49或更高的传统数据中心相比，这家新数据中心的整体能效提高了88%。扩建完成时实现35兆瓦的IT负荷功率，该公司整个数据中心将目标每年共节约1318万美元的能源成本。

美超微MicroBlade系统是全新类型的计算平台。它是强大灵活的极端密度3U或6U一体化综合系统，拥有14或28个热插拔MicroBlade服务器刀片。该系统通过常见的共享基础设施实现86%的功率/冷却效率；系统密度高56%；初期投资比1U服务器低。该解决方案每机架拥有280个英特尔®(Intel®)至强®(Xeon®)处理器-服务器，并通过分散式机架规模设计使每刷新周期的资本性支出(CAPEX)节约45%至65%。

美超微总裁兼首席执行官梁见后(Charles Liang)表示：“9英尺的机架拥有280个英特尔至强处理器-服务器，而且系统冷却效率提高幅度高达86%，MicroBlade系统将颠覆行业发展规则。借助于我们位于硅谷的工程团队和全球服务能力，美超微通过与这家公司的IT部门密切合作，在全方位供应链和大规模交付支持下，从设计理念到优化调整的优质产品，只用了五周时间就交付了解决方案。通过全新MicroBlade和SuperBlade，我们改变了刀片架构的行业现状，为客户做到了最低的刀片初期获得成本，而且在计算、能效、无缆设计和总体拥有成本(TCO)方面都做到最佳。”

美超微MicroBlade分散式架构解锁了各大服务器子系统之间的相互依存性，使CPU+存储器、I/O、存储以及功率/冷却能够独立升级。现在各部件都能够及时刷新，最大化摩尔定律(Moore's Law)性能与效率提升，而不是等待单一整体服务器刷新周期。

英特尔董事兼IT首席技术官Shesha Krishnapura表示：“分散式服务器架构使计算机模块能够独立升级，无需替换机箱其余部分，包括网络、存储、风扇和电源（刷新速度更慢）。通过分散CPU和存储器，各资源可独立刷新，让数据中心能够降低刷新周期成本。通过三到五年的刷新周期观察，英特尔机架规模设计分散型服务器架构将以较推倒重来的传统模式更低的成本，提供平均而言更高性能和更高效的服务器，让数据中心能够独立优化全新改进技术的采用。”

MicroBlade为机架规模设计数据中心解决方案提供完美的构造块。所有服务器刀片间的联网通过一个综合交换机聚合到仅仅两个上行端口，无需架顶式(ToR)交换机和复杂的布线。由于MicroBlade系统的布线减少多达99%，气流得以显著改善，从而降低冷却风扇的荷载，实现更低的运营成本(OPEX)。通过所有14个MicroBlade服务器刀片共享四个冷却风扇和功率模块将冷却风扇功率效率提高高达86%。MicroBlade机箱配置了用于统一管理的机箱管理模块(Chassis Management Module)和冗余2,000瓦钛金级认证数字电源（实现96%的能效）。美超微MicroBlade搭载业界标准IPMI 2.0和Redfish应用程序接口，旨在降低大规模数据中心的管理费用。MicroBlade还支持DP英特尔至强E5-2600 v4/v3处理器（MBI-6128R-T2/T2X刀片服务器部件号）。

除了MicroBlade之外，美超微还推出了一种拥有更多部署选择的新SuperBlade®架构。X10世代SuperBlade在每个7U机箱中最多可支持10/14/20个ES-2600 v4双处理器节点，拥有很多和MicroBlade系统相同的特性。新的8U SuperBlade®系统采用和MicroBlade相同的以太网交换机、机箱管理模块及软件，具有更高的可靠性和可用性，并且也更经济实惠。该系统在半高和全高刀片中分别支持高达205瓦的DP和MP处理器。同样地，新的4U SuperBlade系统实现了性能和效率最大化，每个42U机架支持多达140个双处理器服务器或280个单处理器服务器。

关于部署的MicroBlade 3U机箱

30,000多个基于英特尔®至强®处理器的美超微® MicroBlade™服务器刀片

每个3U MicroBlade机箱包含14个热插拔服务器刀片

数据中心空间利用率/密度比先前部署的解决方案提高了56%

缆线减少96.5%

每个机箱多达2个以太网交换机，具有2个40Gb/s QSFP或8个10Gb/s SFP+上行链路

高效共享钛金级(96%+)数字电源

分散式硬件架构使资本支出节省了45%到65%

关于MicroBlade 6U机箱

多达28个热插拔刀片服务器（56个UP或28个至强DP节点）

缆线减少98%

每个机箱多达2个GbE交换机，具有2个40Gb/s QSFP或8个10Gb/s SFP+上行链路

多达8个（N+1或N+N冗余）2000W钛金认证高效(96%)数字电源

新型8U SuperBlade机箱

多达 20个半高双插座刀片服务器

多达10个全高4插座刀片服务器

一个100G EDR IB或Omni-Path交换机

多达2个以太网交换机（1G或10G），可连接以太网 i

一个机箱管理模块

多达8个（N+1或N+N冗余）2200W钛金级(96%)数字电源

新型4U SuperBlade机箱

多达 14个半高双插座刀片服务器

多达 28个单插座刀片服务器节点

多达2个以太网（1G、10G或25G）交换机

多达4个（N+1或N+N冗余）2200W钛金级(96%)数字电源

一个机箱管理模块

常用 MicroBlade刀片服务器

3U/6U MicroBlade -- 提供全面的一体化解决方案，优于很多行业标准架构，其特点包括：超高密度、超低功耗、最高效能功耗比和性价比、高度可扩展性和易用性。MicroBlade机箱能够容纳2个以太网交换机（10G或1G）和2个机箱管理模块。该产品还支持最多4个或8个配有冷却风扇的冗余（N+1或N+N）2000W钛金级高效(96%+)电源。

MBI-6119G-C4/T4 -- 每6U空间支持28个英特尔®至强®处理器E3-1200 v5产品系列节点（每个42U机架最多支持196个节点），或每3U空间支持14个节点，具有4个2.5英寸SAS SSD、RAID 0、1、1E、10或4个2.5英寸SATA HDD。

MBI-6219G-T -- 每6U空间支持56个英特尔®至强®处理器E3-1200 v5产品系列节点（每个42U机架最多支持392个计算节点），或每3U空间支持28个节点，每节点具有2个2.5英寸SSD。

MBI-6218G-T41X/-T81X -- 每6U空间支持56个英特尔®至强®处理器D-1581/1541产品系列节点（每个42U机架最多支持392个计算节点），或每3U空间支持28个节点，每节点具有16核和集成10GbE。

MBI-6118G-T41X/-T81X -- 每6U空间支持28个英特尔®至强®处理器D-1541/D-1581产品系列节点（每个42U机架最多支持196个计算节点），或每3U空间支持14个节点，每节点具有8核和集成2x 10GbE。

MBI-6219G-T7LX /-T8HX -- 每6U空间支持56个英特尔®至强®处理器E3-1578L v5/E3-1585 v5产品系列节点（每个42U机架最多支持392个计算节点），或每3U空间支持28个节点，每节点具有英特尔® Iris™ Pro Graphics P580和集成10GbE。

MBI-6119G-T41X /-T8HX -- 每6U空间支持28个英特尔®至强®处理器E3-1578L v5/E3-1585 v5产品系列节点（每个42U机架最多支持196个计算节点），或每3U空间支持14个节点，具有英特尔® Iris™ Pro Graphics P580和集成2x 10GbE。

MBI-6128R-T2/-T2X -- 每6U空间支持28个英特尔®至强®处理器E5-2600 v4产品系列数据处理节点（每个42U机架最多支持196个计算节点），或每3U空间支持14个节点，提供1GbE和10GbE选择。

欲了解更多关于Supermicro MicroBlade™解决方案的信息，请访问：https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/。

欲详细了解美超微的所有高性能、高效率服务器、存储和网络解决方案，请访问：www.supermicro.com。

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美超微电脑股份有限公司(NASDAQ: SMCI)简介

领先的高性能、高效率服务器技术创新企业美超微®(NASDAQ: SMCI)是用于数据中心、云计算、企业IT、Hadoop/大数据、高性能计算和嵌入式系统的先进服务器Building Block Solutions®的全球首要供货商。美超微致力于通过其“We Keep IT Green®”计划来保护环境，并且向客户提供市面上最节能、最环保的解决方案。

Supermicro、SuperBlade、MicroBlade、Building Block Solutions和We Keep IT Green均是美超微电脑股份有限公司的商标和/或注册商标。

Intel和Xeon是英特尔公司在美国和其他国家的商标或注册商标。

所有其他品牌、名称和商标均是其各自所有者的财产。

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