开拓非传统母婴商品潜力 2017 CBME中国启动

上海2017年2月7日电 /美通社/ -- 2017年7月19-21日，由博闻中国主办的第17届CBME中国孕婴童展、童装展（2017 CBME中国）将在国家会展中心（上海）举办。此次展览面积增至239,732平方米，预计将吸引来自全球的2,600家展商和4,000个品牌亮相。
国家卫计委计划生育指导司司长杨文庄近日指出：2016年出生人口达到1786万，为2000年以来最高。值得注意的是，当前母婴产业正保持高速发展，市场也进入日益白热化的竞争，产业亟需适应市场变化与新格局，为消费者带来更多体验式及差异化的服务与产品。
《2016 CBME中国孕婴童产业调查报告》显示：56.6%的品牌商认为需更加注重品质和消费者需求，超过40%的代理商和零售商也认为不作出改变与提升，生存空间将被压缩，更有高达77%的受访零售商认为有必要在母婴店增加非传统母婴商品的销售。
针对孕婴童产业备受关注的新需求与前沿理念，2017 CBME中国将开设系列亮点专区和亮点活动：
全新亮点专区掘金消费新需求
亮点活动推动产业升级，创新抢占先机
此外， CBME研讨会、商贸对接会、创新产品展示区、国际展区等众多精彩活动和亮点专区也将同期举办。
即刻预登记
2017 CBME中国现已开通多种预登记通道，即刻登陆CBME官网或关注官方微信“CBME孕婴童展”预登记，即可提前收到主办方寄出的观众证，凭证直接入场，高效参观展会。
关于CBME (www.cbmexpo.com)
CBME为博闻公司（UBM plc）旗下品牌。始于2001年的CBME中国展，至今已成功举办16届，包括CBME孕婴童展及CBME童装展，CBME孕婴童展为全球领先孕婴童展，CBME童装展为国内领先童装展。
CBME在中国取得巨大成功的同时，已扩展至土耳其、印度、新加坡等国家，致力于推动和促进全球孕婴童产业的国际交流与贸易合作。
关于亚洲博闻 (www.ubmasia.com)
亚洲博闻有限公司隶属于伦敦股票交易所上市的博闻公司（UBM plc），是亚洲最大的展会主办单位，也是中国、印度和马来西亚市场之最大的商贸展会主办商。亚洲博闻拥有强大的国际网络，总部设于香港，子公司遍布亚洲、跨足美国，于24个主要城市设32个办事处及聘用1,300名员工。
亚洲博闻服务行业逾30年，产业覆盖19个市场领域，包括230个商机勃勃的会展项目、28本高质专业杂志，以及营运18个全年无休的在线产品，为来自全球超过2,000,000名参展商、买家、会议代表、广告商及读者提供高效益的商业配对、优质的行业新闻及网上贸易网络等一站式多元化全球服务。
中国、东南亚地区和印度的商贸会展业发展速度领先全球，亚洲博闻积极在这三个市场拓展业务。博闻中国在中国内地多个主要城市设12个办事处，包括北京、上海、广州、杭州、古镇和深圳，主办90个会展项目。亚洲博闻在东盟地区包括马来西亚、泰国、印度尼西亚、新加坡、越南和菲律宾设办事处，主办70个展会。而亚洲博闻在印度孟买、新德里、班加洛和钦奈的专业团队每年主办逾20个会展项目。
亚洲博闻在“2016年香港最有价值企业卓越企业大奖”中获颁“亚洲最值得信赖的商贸展会主办单位”奖项。
关于博闻公司 (www.ubm.com)
博闻公司（UBM plc）是一家国际知名的跨国企业。集团提供市场所需的信息，并通过结合商贸展会、市场网站和专业杂志，汇聚全球买家及供货商，同时为他们提供成功营商所需的信息。博闻遍布超过20个国家的5,000名员工组成专业团队，协助客户营商及高效发展市场。
如欲了解更多，请浏览www.ubm.com；也可在推特关注我们 @UBM_plc 或透过 http://media.ubm.com/social 浏览更多博闻的社交媒体，以获取最新的企业新闻。