开拓非传统母婴商品潜力 2017 CBME中国启动

上海2017年2月7日电 /美通社/ -- 2017年7月19-21日，由博闻中国主办的第17届CBME中国孕婴童展、童装展（2017 CBME中国）将在国家会展中心（上海）举办。此次展览面积增至239,732平方米，预计将吸引来自全球的2,600家展商和4,000个品牌亮相。



2016 CBME 中国孕婴童展、童装展现场

国家卫计委计划生育指导司司长杨文庄近日指出：2016年出生人口达到1786万，为2000年以来最高。值得注意的是，当前母婴产业正保持高速发展，市场也进入日益白热化的竞争，产业亟需适应市场变化与新格局，为消费者带来更多体验式及差异化的服务与产品。

《2016 CBME中国孕婴童产业调查报告》显示：56.6%的品牌商认为需更加注重品质和消费者需求，超过40%的代理商和零售商也认为不作出改变与提升，生存空间将被压缩，更有高达77%的受访零售商认为有必要在母婴店增加非传统母婴商品的销售。

针对孕婴童产业备受关注的新需求与前沿理念，2017 CBME中国将开设系列亮点专区和亮点活动：

全新亮点专区掘金消费新需求

活色生鲜

助力畜肉鱼鲜、乳制品、禽蛋、调味品等婴幼儿专属绿色健康的生鲜副食品牌拓展快速发展的孕婴童销售渠道



助力畜肉鱼鲜、乳制品、禽蛋、调味品等婴幼儿专属绿色健康的生鲜副食品牌拓展快速发展的孕婴童销售渠道 乐活美妈

助力月子会所、产后修复、孕产服饰、美容美妆、健康营养等为新生代妈妈服务的品牌及产品与优秀的零售、加盟、代理商高效对接



助力月子会所、产后修复、孕产服饰、美容美妆、健康营养等为新生代妈妈服务的品牌及产品与优秀的零售、加盟、代理商高效对接 乐享户外

助力滑板车、自行车、轮滑、平衡车等儿童户外游乐装备品牌及产品拓展快速发展的孕婴童渠道



助力滑板车、自行车、轮滑、平衡车等儿童户外游乐装备品牌及产品拓展快速发展的孕婴童渠道 乐教体验

助力游乐、早教、摄影、游泳馆等体验式服务品牌与产品各大婴童零售、商业地产、潜在加盟商等合作伙伴建立商机、快速拓展渠道



助力游乐、早教、摄影、游泳馆等体验式服务品牌与产品各大婴童零售、商业地产、潜在加盟商等合作伙伴建立商机、快速拓展渠道 全球制造专区

引入海外OEM/ODM制造商，帮助国内企业不出国门即可高效对接各国优质OEM/ODM供应商，整合全球供应链。



2017 CBME 中国展区分布图（持续更新中，请以展前最终版本为准）

亮点活动推动产业升级，创新抢占先机

2017《时尚育儿》营业员技能大赛暨贝亲宝宝健康护理师争霸赛

在母婴百货及零售店，管理层和店员对母婴健康护理专业知识的重视程度日益加强，大赛将帮助他们更好地学习专业的母婴健康护理知识，在新零售时代以专业性和体验度来吸引消费者。



在母婴百货及零售店，管理层和店员对母婴健康护理专业知识的重视程度日益加强，大赛将帮助他们更好地学习专业的母婴健康护理知识，在新零售时代以专业性和体验度来吸引消费者。 2017孕婴童产品设计大赛

引导和鼓励孕婴童企业突破产品同质化的桎梏，激发产业创新潜能，提升产品力。同时，也让更多优秀设计师关注和加入快速发展的孕婴童产业，为产业创新注入新的力量。



引导和鼓励孕婴童企业突破产品同质化的桎梏，激发产业创新潜能，提升产品力。同时，也让更多优秀设计师关注和加入快速发展的孕婴童产业，为产业创新注入新的力量。 2017童装设计大赛

发现与培养优秀的职业童装设计师，展示新生代时尚童装设计与创新思维。

此外， CBME研讨会、商贸对接会、创新产品展示区、国际展区等众多精彩活动和亮点专区也将同期举办。

即刻预登记

2017 CBME中国现已开通多种预登记通道，即刻登陆CBME官网或关注官方微信“CBME孕婴童展”预登记，即可提前收到主办方寄出的观众证，凭证直接入场，高效参观展会。

关于CBME (www.cbmexpo.com)

CBME为博闻公司（UBM plc）旗下品牌。始于2001年的CBME中国展，至今已成功举办16届，包括CBME孕婴童展及CBME童装展，CBME孕婴童展为全球领先孕婴童展，CBME童装展为国内领先童装展。

CBME在中国取得巨大成功的同时，已扩展至土耳其、印度、新加坡等国家，致力于推动和促进全球孕婴童产业的国际交流与贸易合作。

关于亚洲博闻 (www.ubmasia.com)

亚洲博闻有限公司隶属于伦敦股票交易所上市的博闻公司（UBM plc），是亚洲最大的展会主办单位，也是中国、印度和马来西亚市场之最大的商贸展会主办商。亚洲博闻拥有强大的国际网络，总部设于香港，子公司遍布亚洲、跨足美国，于24个主要城市设32个办事处及聘用1,300名员工。

亚洲博闻服务行业逾30年，产业覆盖19个市场领域，包括230个商机勃勃的会展项目、28本高质专业杂志，以及营运18个全年无休的在线产品，为来自全球超过2,000,000名参展商、买家、会议代表、广告商及读者提供高效益的商业配对、优质的行业新闻及网上贸易网络等一站式多元化全球服务。

中国、东南亚地区和印度的商贸会展业发展速度领先全球，亚洲博闻积极在这三个市场拓展业务。博闻中国在中国内地多个主要城市设12个办事处，包括北京、上海、广州、杭州、古镇和深圳，主办90个会展项目。亚洲博闻在东盟地区包括马来西亚、泰国、印度尼西亚、新加坡、越南和菲律宾设办事处，主办70个展会。而亚洲博闻在印度孟买、新德里、班加洛和钦奈的专业团队每年主办逾20个会展项目。

亚洲博闻在“2016年香港最有价值企业卓越企业大奖”中获颁“亚洲最值得信赖的商贸展会主办单位”奖项。

关于博闻公司 (www.ubm.com)

博闻公司（UBM plc）是一家国际知名的跨国企业。集团提供市场所需的信息，并通过结合商贸展会、市场网站和专业杂志，汇聚全球买家及供货商，同时为他们提供成功营商所需的信息。博闻遍布超过20个国家的5,000名员工组成专业团队，协助客户营商及高效发展市场。

如欲了解更多，请浏览www.ubm.com；也可在推特关注我们 @UBM_plc 或透过 http://media.ubm.com/social 浏览更多博闻的社交媒体，以获取最新的企业新闻。