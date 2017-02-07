STRATASYS推出首个适合办公环境的工程级3D打印解决方案F123系列

- 新型 Stratasys F123 3D 打印机系列瞄准专业原型制作市场，专注专业快速原型制作，优化了从初始的概念验证到设计验证再到功能性能测试的完整原型制作流程

- 解决团队原型制作市场的需求，适合办公环境，同时兼具精度、可重复性和经济性

- 视频：全新的F123系列：为您的工作模式而打造

- 全新 F123 系列 3D 打印机将亮相于3月在上海举行的亚洲 3D 打印、增材制造展览会 (TCT Asia) G18展位

上海2017年2月7日电 /美通社/ -- 3D 打印和增材制造解决方案公司 Stratasys Ltd.（纳斯达克代码：SSYS）旗下的子公司 Stratasys Shanghai今天推出了全新的基于 FDM技术的专业、多功能3D打印机F123 系列（F170、F270和F370），旨在实现更智能的原型制作，帮助团队更有效地进行专业快速原型制作。



F123系列提供了团队中快速原型制作的完整解决方案



Center for Advanced Design公司利用 F370 3D 打印机制作的摩托车头盔原型正在接受设计验证



Stratasys F123系列 -- 快速原型的一体化解决方案

Stratasys F123系列可以让任何用户，无论其是否具有 3D 打印经验，均可使用一系列工程级 FDM 3D 打印材料构建耐用、精确的原型。单台 F123 系列 3D 打印机就能解决从初始概念验证到设计验证和最终功能性能测试的完整原型制作流程，以确保产品设计在制造前得到彻底的评估和认可 -- 有助提升产品质量并缩短交货期。

完美解决团队中的快速原型制作需求

在消费产品、航空航天、汽车和其他关键行业中，设计团队在产品设计和研发中扮演了非常重要的角色。Stratasys最近的调研显示，易用性、便捷性和材料选择是团队中更广泛采用3D打印制作快速原型的优先考量因素。F123系列满足了上述需求及其他的快速原型要求，有助提高产品设计和研发中3D打印技术的使用率。

“在办公室有这样一台功能强大的设备非常美妙。我们过去尝试使用过低端3D打印机，坦白地说，它们打印的精度不行。Stratasys F370 每次都可以完美匹配导入的CAD文件和精确的高质量原型。”Center for Advanced Design公司的合伙人Jesse Hahne续说：“对我们而言，快速跟踪产品开发过程的关键在于尽快向客户提供实物试样。借助 F370 3D 打印机，我们可在几小时内获得全新迭代。这种快速原型制作解决方案已真正融入到了我们团队中。”

为办公和教学环境而设计

Stratasys F123系列的外观设计是与领先的工业设计公司 Designworks（一家宝马集团旗下的公司）共同打造的。大多数操作都是通过触摸屏用户界面执行。Stratasys F123系列可以通过共享工作组设置中的任何联网计算机进行远程操作，并且可以从便携式设备监控打印进度。安装和更换材料同样快速简单。



“F123 系列的设计灵感来自先进的机器人。正如未来的机器人工具将适应其预期的使用环境，我们与 Stratasys 合作，为 F123 创造了一种外观和质感，让它可以提供精心设计的用户交互方式。”Designworks 的创意总监Andre de Salis表示。“F123 引人注目的金属包层体现了其出色性能、经久耐用和精工细作，将专业 3D 打印的质感和易用性提升到新的高度。”

“如今，产品原型制作市场蕴含着大量机遇，目前的 3D 打印系统还无法满足所有需求。F123 系列面向工业设计师、工程师、学生和教育工作者，他们需要一个专业优质的快速原型制作解决方案，该方案应简单易用，可实现稳定可靠、工程级质量的作业，且完美地集成在办公室或实验室环境中，同时具有合理的购置和使用成本。”Stratasys副总裁兼快速原型解决方案总监Zehavit Reisin表示：“作为FDM 技术的发明者，Stratasys把纯正且强大的FDM技术带入F123 3D 打印机系列，使我们的客户在可用性与高性能之间找到完美的平衡。”

作为SOLIDWORKS Partner项目的长期伙伴，Stratasys也会推出GrabCAD Print针对SOLIDWORKS的插件，帮助用户在无需离开SOLIDWORKS环境下就可以在一系列Stratasys设备，包括F123系列中预估和3D打印零件，让3D打印机直接访问整个SOLIDWORKS设计师和工程师专业社群。

Stratasys 将在3月上海举办的TCT Asia 2017展会G18展位展出 F123 系列和专业级 3D 打印机的完整解决方案。

Stratasys F123 系列将于2017年3月下旬开始发售。配送时间可能会因地区而异。请联系 Stratasys 获取报价。

备注：

Stratasys F123系列有三种型号，构建尺寸从25.4 cm到35.56 cm（10-14英寸）。

Stratasys F123系列最多可支持4种不同的材料，10种颜色，满足从原型制作到工具一系列应用。例如，F123 全新的快速草稿模式利用 PLA 材料，可以低成本快速制作概念原型。生产级的 ASA 和 ABS 是生产坚固、稳定、可重复零件的理想选择，对于强度更高的耐冲击零件，可采用工程级 PC-ABS材料。

增强的用户体验是 F123 系列的设计宗旨，无需专门的 3D 打印专业技术即可获得专业的效果。由 Stratasys Insight 软件提供支持，几乎任何 CAD 文件都可以使用，而 Stratasys 的 GrabCAD Print 可以节省文件转换和 STL 准备所浪费的时间。

F123 系列在其设计中采用了 15 项全新 Stratasys 专利。

25年以来，Stratasys Ltd.（纳斯达克：SSYS）在3D打印和增材制造领域占据主导地位并成为重塑与变革制造业的重要推动力。公司总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯和以色列雷霍沃特，帮助各行各业的客户，为其树立设计和生产新典范。公司的解决方案赋予客户无可匹敌的设计自由度和生产灵活度 – 為客戶缩短产品上市时间并降低研发成本，同时优化设计和沟通。Stratasys的子公司包括MakerBot和Solidscape，生态系统包括生產原型件和最终用途部件的3D打印机；广泛的3D打印材料；数字零件制造服务Stratasys Direct Manufacturing；战略咨询和专业服务；及储存超过二百万个免费3D设计檔案的分享社区 Thingiverse 和 GrabCAD。Stratasys 拥有超过2700位员工和 1,200 多种已获得或申请中的增材制造专利，并荣获了30多项科技及领导奖项。详情请访问http://www.stratasys.com.cn 或 http://blog.stratasys.com/zh-hans , 并关注LinkedIn.

Stratasys, Stratasys signet, ABS-M30, GrabCAD Print, and Stratasys F170, Stratasys F270, Stratasys F370是Stratasys Ltd. 和/或其子公司或附属公司的注册商标。

前瞻性声明

本新闻稿的相关陈述表现的是 Stratasys 认为消费者将从Stratasys F123系列中获益，只反映管理层当前预期和信念的前瞻性声明。这些前瞻性声明基于当前信息，而当前信息从本质上来讲可能会迅速发生变化乃至突然发生变化。由于 Stratasys 业务的相关风险和不确定性，实际结果可能会与这些前瞻性声明预计或暗示的结果存在巨大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：由于技术或其他不可预见的原因，消费者未像 Stratasys 一样感知到此次合作带来的益处的风险，或带来的益处不及预期的风险；以及在 Stratasys 于 2016 年 3 月 3 日向证券交易委员会 (SEC) 提交的最新 Form 20-F 年度报告中“风险因素”标题下提及的其他风险因素。除非 SEC 相关法律法规另有规定，Stratasys 没有更新或变更前瞻性声明的义务，并且明确表示对此不承担任何义务，无论是由于新信息或未来事件的出现或其他任何原因。

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Media.ap@stratasys.com

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