GE与西门子齐聚TCT Asia，竞逐中国3D打印市场

上海2017年2月7日电 /美通社/ -- 亚洲3D打印、增材制造展览会（简称：TCT亚洲展）将于3月8-10日在上海新国际博览中心召开，全球制造业两大执牛耳企业，通用电气公司（下简称GE）与西门子公司（下简称西门子）将参加此次展会。两大巨头不谋而合同时亮相代表着行业风向标的TCT 亚洲展，意味着他们对中国3D打印市场将展开激烈的竞逐，这将会引起哪些新的变革？

GE将在全球首次展出其3D打印计划

GE在2016年完成对Concept Laser和Arcam的收购之后，新成立了增材制造公司GE Additive。此次参展TCT亚洲展，是GE Additive（展位号：N5-F80）首次在全球范围参展3D打印专业展览会，展示其未来理念。作为TCT亚洲展的常客，Concept Laser （展位号：N5-G16）和ARCAM（展位号：N5-F52）公司也会亮相TCT亚洲展。对于此次GE参展TCT亚洲展，Concept Laser公司全球展会和公关总监Nora Cibula表示：“我们非常高兴GE Additive参展今年的TCT亚洲展，我们在今年还不会和GE联合出展，但是我们已经和美国方面沟通了此次的展台设计风格，我们的展台布置将会和GE Additive遥相呼应，相信我们的展台会给3D打印的用户带来耳目一新的体验，我们热忱欢迎各位莅临我们和GE的展位。”

西门子将全面铺开中国3D打印市场计划

与GE有所不同的是，此次西门子在TCT亚洲展上除了展示其在国内深耕多年的PLM软件（包括CAD／CAE／CAM）在增材制造的应用以外，更主要的是展示其利用其数字化工厂集团的优势，为3D打印企业（特别是面向制造业方向的3D打印设备生产企业）提供工业控制技术与过程自动化的解决方案。

2016年西门子就与Stratasys公司合作开发过新型的Robotic Composite 3D Demonstrator设备。其8轴机械臂的高度灵活性消除了逐层过渡的麻烦，制造零件时完全采用单螺旋工具路径，机械臂可在任何所需轴向上由内而外进行打印。2017年西门子将计划与国内3D打印公司合作开发3D打印设备，帮助国内金属与专业级设备制造商改进技术，为市场提供更为高效、可靠的设备。

TCT亚洲展期上，西门子将在举办三场研讨会并对所有参观观众开放，公布关于西门子在增材制造产业化方面的策略信息的同时展示西门子针对增材制造领域的全价值链产品和解决方案。具体包括：

1.在西门子全集成自动化（TIA）的基础上的可用于规模化增材制造设备生产的自动化部件

2.西门子针对开发，模拟和生产计划的NX产品

在2017 的TCT亚洲展上，除了上述的GE、Arcam、Concept Laser和西门子以外， EOS、Renishaw、SLM Solutions、TRUMPF和Sisma也将带来全球最新的金属3D打印解决方案；民族企业鑫精合、铂力特、华曙高科、北京隆源、中科煜宸、青岛卓思、信达雅、大族激光、易加三维也将呈现其加速工业级金属增材制造的国产化进程的实力；3D Systems、Stratasys、EnvisionTEC、Materialise、联泰科技、中瑞机电、Raise3D则会展示从原型到制造的转变进程。

同期举办的TCT亚洲峰会共设15个分论坛，60场演讲，其中的与制造业相关的航空航天、汽车和机械工程三个工业分论坛将围绕2016年3D打印技术的突破来展开，邀请到上述通用电气、西门子以外，还有波音、霍尼韦尔这些巨头的大咖出席演讲，内容涵盖数据采集、模型建立、原型开发与增材制造流程中所有涉及的技术改进与创新，与会者可共同探讨3D打印技术在工业领域应用的发展与未来走向。具体日程及演讲嘉宾包括：

NASA航天3D打印的发展与应用情况（拟：Youping Gao ， 制造工程首席科学家 ， Aerojet Rocketdyne公司）

制造工程首席科学家 Aerojet Rocketdyne公司） 通用电气未来3D打印发展计划（王鹏，工程部总经理，通用电气航空集团）

基于增材制造的结构轻量化设计（张啸雨，总体部，中国空间技术研究院）

金属激光烧结在涡轮增压器中的应用（田辉柏 ， 涡轮增压设计经理 ， 霍尼韦尔中国有限公司）

涡轮增压设计经理 霍尼韦尔中国有限公司） 面向汽车空调内饰的快速成型技术应用（待定）

面向汽车行业适用的光学测量精度（姜志华，机械与制造计量技术研究所主任工程师，上海计量测试技术研究院）

通过增材制造技术驱动设计创新（Erin Komi，研究员，芬兰国家技术研究中心）

增材制造技术在西门子公司的研发与应用情况（李长鹏，专家研究员，西门子（中国）有限公司）

工业4.0与数字化设计（张青雷，首席工程师，上海电气中央研究院）

目前，TCT亚洲展免费参观预约系统已开通，微信关注“TCT亚洲展” 官方微信，点击“观众服务”下面的“我要参观”，即可预约。成功预约参观即省100元注册费，并有机会赢取价值高达1000元的同期峰会门其他精美礼品。有兴趣参加峰会的专业人士，欢迎致电021 6195 3574或发送邮件至komi.xu@vnuexhibitions.com.cn，2017年3月1日前最高可省200元。

关于TCT亚洲展

20多年来，TCT一直代表着3D科技革命的前沿。从早期的快速成型开始，TCT就已成为3D打印、增材制造和产品开发技术跨终端用户、企业和工业应用的重要信息来源和资讯“宝典”。继第一届亚洲3D打印、增材制造展览会（TCT亚洲展）于2015年3月成功举办之后，2016 TCT亚洲展也取得强劲增长（110家参展企业、10,521名海内外专业观众、41位演讲嘉宾和530位参会代表、45%的展位面积增长）。为适应不断发展的市场需求和办展需要，TCT亚洲展2017年将移师上海新国际博览中心举办，涵盖3D打印、增材制造、CAD/CAE软件、测量与检测以及传统的制造工艺等各个方面，继续致力于促进3D科技在各工业领域设计、开发和制造方面的应用。TCT亚洲峰会作为目前行业公认的亚太地区最重要的3D技术会议之一，2017年将继续上演一系列来自航空航天、工业和医疗等领域的高端3D 技术应用论坛，展会同期还有一系列涉及教育、文化创意等的现场活动，精彩让人期待。3D科技在亚太区市场前景广阔，如果您希望在这个新兴市场上占据一席之地，或者是了解市场发展的最新动态和应用情况，作为行业风向标的TCT 亚洲展无疑是您的不二之选。

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上海万耀企龙展览有限公司

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