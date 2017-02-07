诺德安达教育集团学生参加联合国儿童基金会活动

帮助消除全球饥饿 确保人们健康

学生们将通过“全球最大课堂”来了解可持续发展目标。

香港2017年2月7日电 /美通社/ -- 联合国儿童基金会(UNICEF)为全球领先的高端教育经营者诺德安达教育集团(Nord Anglia Education)的学生们带来的一项挑战，让学生们能够借此提升对可持续发展目标(SDG)的认识与关注，并和当地社区一起为可持续发展目标所涉及的全球问题创造解决方案。

“全球最大课堂”(World's Largest Lesson)是一项全球计划，旨在通过教学计划、视频、漫画和创意内容，把可持续发展目标带到全球课堂上。而本次挑战是这项全球计划的重要组成部分。诺德安达教育集团的学生们将会关注以下两大目标：

• 可持续发展目标二 -- 消除饥饿、实现粮食安全、改善营养和促进可持续发展的农业

• 可持续发展目标三 -- 确保所有年龄段的人都拥有健康的生活方式，并提升他们的幸福感

诺德安达教育集团的学生将会直接与他们所在的社区合作，加深对可持续发展目标的了解。同时也将进行深入研究并设计一套切实可行的解决方案，努力建设更可持续的未来。

2017年7月10日至19日，联合国可持续发展高级别政治论坛(HLPF)论坛将在联合国纽约市总部举行。联合国儿童基金会邀请了诺德安达教育集团分布于全球不同地区的学生在此次论坛的一项活动中展示他们关于可持续发展目标的创意。这对于诺德安达的学生们来说是一个独一无二的机会。学生们不仅能够借此机会参加最高级别的讨论，同时也能为相关政策带来积极有益的影响。

在2015年9月的联合国大会(UN General Assembly)上，共有17个可持续发展目标为193个国家所接纳。每个目标下面都设定了到2030年需要达成的具体目标。为了实现这些目标，联合国已经邀请各国政府、私营部门、民间团体和公民参与其中。

诺德安达教育集团首席执行官安德鲁-菲茨莫里斯(Andrew Fitzmaurice)表示：“我们很荣幸能够和联合国儿童基金会及‘全球最大课堂’计划进行合作，这使我们的学生能够在全球探讨世界关键性问题上发挥主导作用。高级别政治论坛是可持续发展目标成功实现的中心要素，我们很高兴学生们将在这些关键问题上发表孩子们的观点。对诺德安达的学生来说，没有什么比在联合国总部与来自世界各地极具影响力的决策者进行交流，以此来锻炼他们的外交才能和领导力更好的机会了。”

联合国儿童基金会2030年议程合作项目经理香农-奥谢(Shannon O'Shea)则表示：“可持续发展目标若不能与全球儿童和年轻人的生活及体验紧密相连并产生积极影响，就无法引起共鸣，从而目标也将无法实现。学生们属于最具热情的‘活动家’和‘改革推动者’。正是他们的热情和决心，不断鼓励着所有人迈向更加公正、公平和可持续的2030世界。”