“驾科技，驶未来”– 英特尔无人驾驶的巨人进击之路

北京2017年2月7日电 /美通社/ -- “文明像一场五千年的狂奔，不断的进步推动着更快的进步，无数的奇迹催生出更大的奇迹。” 在刘慈欣的小说《三体》中描绘的情形正发生在无人驾驶领域。在2016年11月份的洛杉矶车展上，英特尔首席执行官科再奇兴奋地宣布：“英特尔将在未来两年投入超过2.5亿美元的新投资，以期实现全面无人驾驶。”随即，2017年1月初的CES上，英特尔的一系列无人驾驶重磅消息再度令科技圈和汽车圈沸腾：宝马集团、英特尔和Mobileye将在2017年下半年开始无人驾驶汽车的路测；英特尔®GO™平台发布，Intel Go品牌诞生；英特尔收购HERE公司15%的股权。破年之际，科再奇对无人驾驶的承诺已经在大刀阔斧地实现。

厚积薄发，从科技圈杀入汽车圈的一匹黑马

早在英特尔无人驾驶事业部成立之前，英特尔的物联网事业部就已经在智能交通和智能汽车领域深耕多年，建树颇多。早期，英特尔车载创新和产品开发中心以及英特尔实验室在人车互动、提升驾驶体验，如何利用先进的传感、计算和互连数据革命性地改变出行方式等领域进行探索。以基于英特尔®架构的IVI系统为出发点，英特尔和英菲尼迪、宝马、比亚迪、捷豹路虎、丰田和福特等众多汽车厂商建立了广泛的IVI生态系统，构成了英特尔无人驾驶朋友圈的原始雏形。另外，英特尔还投资1亿美元建立联网汽车基金，为ADAS、人机界面、远程信息处理、云服务和无人驾驶方面提供项目孵化资金支持。

英特尔无人驾驶真正走进大众视野是在2016年7月份，宝马宣布与英特尔和Mobileye展开无人驾驶方面的合作。同年11月份，英特尔宣布成立无人驾驶事业部，自此，关于英特尔无人驾驶的消息持续刷新科技圈和汽车圈的认知，英特尔被称作从科技圈杀入汽车圈的一匹黑马。从2016年第二季度到2017年初，在不到一年的时间里，英特尔无人驾驶到底经历了什么？

2016年4月，英特尔收购汽车芯片制造商Yogitech。

2016年5月，英特尔收购Itseez，为准确解析无人驾驶汽车的周围环境提供助力。

2016年7月，英特尔宣布与宝马集团和Mobileye展开合作，共同研发无人驾驶必要的解决方案以及创新系统。

2016年8月，英特尔在IDF投资者日上宣布加速实现无人驾驶愿景。

2016年8月，英特尔与LG电子有限公司将联合开发和测试面向下一代汽车的5G远程信息处理技术。

2016年10月，英特尔、东软集团、一汽红旗联合发布“智能驾驶舱平台”。

2016年10月，英特尔发布Apollo Lake，A3900系列旨在支持新一代车载体验。

2016年9月，英特尔公布了名为“NAME”的全新非赢利技术联盟的细节，此技术联盟旨在开发参考架构，以减轻汽车的网络安全风险。

2016年11月，英特尔宣布成立无人驾驶事业部。

2016年11月，英特尔公司CEO科再奇在洛杉矶车展上发表演讲“数据是未来无人驾驶的新‘石油’”，并宣布将在未来两年投入超过2.5亿美元的新投资。

2017年1月，英特尔宣布和宝马集团和Mobileye在2017年下半年开始无人驾驶汽车的路测。

2017年1月，英特尔®GO™平台发布。

2017年1月，英特尔宣布收购HERE公司15%的股权，双方将在无人驾驶汽车和物联网技术方面进行合作。

CES上，英特尔无人驾驶事业部副总裁、自动化解决方案部门总经理Kathy Winter在接受采访时预言，英特尔将成为无人驾驶浪潮的最终赢家。“不断的进步推动着更快的进步”在英特尔无人驾驶的身上得到了完美诠释。那么，使英特尔向赢家进阶的助力是什么？

“谈到未来驾驶，英特尔对合作伙伴、对整个行业以及对全球社会的承诺就是加速无人驾驶、提供端到端解决方案，并引领下一代计算变革。在整个行业内，只有英特尔能够提出并兑现这一承诺，因为我们拥有全面且无与伦比的技术组合 -- 这些技术是通过收购和创新而开发的。”科再奇博客文章的这段话或许给出了部分答案。

纵横捭阖，盘活无人驾驶产业格局

无人驾驶市场巨大，预计到2025年，全球无人驾驶汽车市场规模将达到420亿美元；2030年，将有1.2亿辆无人驾驶程度不同的汽车上路；2035年，无人驾驶汽车将占全球汽车销量的四分之一。在 Google、特斯拉、百度、Uber、乐视等公司纷纷入场之后，芯片老大英特尔给出了它关于无人驾驶的答案：全球唯一一家端到端无人驾驶解决方案供应商。

英特尔物联网战略总经理Bridget Karlin曾在接受Bloomberg West采访时表示：“由于英特尔在物联网领域的领先地位，英特尔已被定位为无人驾驶行业的主要参与者。英特尔一个雄心勃勃的目标，就是让所有驾驶员都能获得安全且一致的无人驾驶体验。”

重塑驾驶体验蕴藏着巨大的机遇，但通往无人驾驶之路任重道远。英特尔正在与汽车、科技行业以及其它领域的专家一起打造无人驾驶全球生态系统，应对无人驾驶当前面临的挑战。利用自己丰富的物联网经验、全面且领先的技术组合、独特的端到端解决方案，英特尔正在逐渐盘活无人驾驶产业格局。

车厂层面，英特尔与宝马、现代、英菲尼迪、捷豹、路虎、起亚、雷克萨斯和丰田等建立了广泛的IVI生态系统，并和宝马深入合作，研发无人驾驶必要的解决方案以及创新系统，并在今年下半年开始无人驾驶的路测。另外，英特尔和东软、一汽红旗共同开发智能驾驶舱平台，加速无人驾驶技术落地。

科技企业层面，一方面，英特尔通过收购Itseez和Yogitech，以及收购HERE 15%的股权来完善自身的无人驾驶的技术组合。另一方面，通过和东软、LG电子以及Green Hills、QNX等软件公司合作，增强解决方案研发实力。

产业联盟层面，英特尔还通过“NAME”的全新非赢利技术联盟、联网汽车基金、物联网标准组织OCF等行业组织，加强产业协作，实现产业共赢。

英特尔通过建立无人驾驶领域的强大生态系统，加速产业有效融合、资源共享和互补，促进无人驾驶产业良性增长。产业协同的力量正在驱动无人驾驶领域不断“催生奇迹”。

进击之路，行动大于野心

英特尔致力于开发将在未来五年改变整个汽车行业的技术，提供可推动见解并从数据中创造价值的端到端解决方案，改变未来驾驶。

英特尔的行动大于野心。无人驾驶的基础组件由强大的车载计算系统、5G网络连接、数据中心和可信的人机交互界面构成。基于在物联网领域的领先地位和丰富经验，英特尔在无人驾驶所有方面都有稳固的根基。据英Kathy Winter预测，2021年到2025 年，无人驾驶技术会全部就位。

在车载计算系统方面，英特尔提供基于凌动处理器的软件定义计算（SDC）解决方案，用于将强大的CPU、GPU功能与工作负载进行整合，并借助虚拟化双操作系统支持数字集群、信息娱乐系统以及最佳的用户体验。英特尔提供的人机界面（HMI），可以适应不同乘客的偏好、安全地变道、创建一系列新的交通警告以监控驾驶员、乘客和行人的安全，建立起乘客与车辆之间的相互信任。英特尔架构是构建端到端无人驾驶解决方案的理想平台。

5G网络连接方面，英特尔在今年1月份推出的横跨汽车、连接和云的全新汽车解决方案品牌 -- 英特尔®GO™包含多个开发工具包，支持从下一代英特尔®凌动™处理器到英特尔®至强™处理器等不同计算性能，以及业内首个5G就绪的无人驾驶开发平台，将推动汽车行业加速迈上无人驾驶的未来之路。宝马、Delphi和百度等行业领导厂商都已宣布，打算在其无人驾驶汽车中使用英特尔技术。

云和数据处理方面，英特尔至强处理器是部署最为广泛的基础设施，主要用于评估机器学习模型。此外，英特尔正在美国和德国建立“卓越中心”（CoE），对无人驾驶汽车进行路测。路测项目可收集创建深度学习模型所需的数据，从而为无人驾驶汽车提供相关的智能。

“文明像一场五千年的狂奔，不断的进步推动着更快的进步，无数的奇迹催生出更大的奇迹。”英特尔在无人驾驶之路上会继续创下何种奇迹，所有人拭目以待。