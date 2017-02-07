拜耳大中华区总裁朱丽仙入选2017福布斯中国最杰出商界女性排行榜

北京2017年2月7日电 /美通社/ -- 近日，福布斯中国发布“2017中国最杰出商界女性排行榜”。共有100位商界女性入选该榜单。

拜耳集团大中华区总裁朱丽仙女士入选该排行榜。早在1997年，朱丽仙就加入了拜耳大中华区在香港的法律部门，开始了在拜耳的职业生涯。如今，她带领着超过一万名员工，以改善人类、动物和植物的健康为宗旨，辛勤耕耘在医药保健和农业等关乎生命科学的领域。在拜耳内部，朱丽仙努力推动多元文化与包容性计划，以提升对社会以及客户的理解。在数字化的发展趋势下，引入总部的“拜耳初创计划”项目，在拜耳上海陆家嘴的办公室辟出小型孵化区域，为数字医疗初创企业提供支持。

福布斯以女性管理者所执掌的公司的营业规模、营运质量和管理的人数以及外界影响力等为衡量指标，采取量化的方式对其进行排名。福布斯不仅仅关注其所在企业的经营数值，更关注的是女性高管在企业中所扮演的管理角色以及对企业成长所产生的实际控制力和影响力。

朱丽仙于2014年9月1日起担任拜耳集团大中华区总裁，在此之前曾任拜耳东南亚北亚地区总裁，负责拜耳在泰国、越南、柬埔寨、老挝和缅甸地区的运营。

2017福布斯中国最杰出商界女性排行榜

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前瞻性声明

本新闻稿包括拜耳集团管理层基于当前设想和预测所作的前瞻性声明。各种已知和未知的风险、不确定性和其它因素均可能导致公司未来的实际运营结果、财务状况、发展或业绩与上述前瞻性表述中所作出的估计产生重大差异。这些因素包括在拜耳官方网站http://www.bayer.com/上公开的拜耳各项报告。本公司没有责任更新这些前瞻性声明或使其符合未来发生的事件或发展。