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科慕公司宣布钛白粉提价

2017年02月07日 18:02 编辑： 经理人网编辑
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特拉华州威明顿市2017年2月7日电 /美通社/ -- 科慕公司 (Chemours) (纽约证交所交易代码: CC) 今日宣布对其在北美、加拿大、亚太、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲地区销售的所有等级Ti-Pure™(淳泰™)钛白粉进行提价。

在北美和加拿大销售的所有等级Ti-Pure™(淳泰™)钛白粉净提价0.06美元/磅，新价格自 2017 年 3 月 1 日生效，或根据合同约定及相关法律许可执行。

在亚太地区销售的所有等级Ti-Pure™(淳泰™)钛白粉净提价150美元/吨，新价格自 2017 年 3 月 1 日生效，或根据合同约定及相关法律许可执行。

在拉美、中东、东欧及撒哈拉以南非洲销售的所有等级Ti-Pure™(淳泰™)钛白粉净提价200美元/吨，新价格自 2017 年3 月1 日生效，或根据合同约定及相关法律许可执行。

在西欧、中欧、土耳其及北非销售的所有等级Ti-Pure™(淳泰™)钛白粉净提价200欧元/吨，新价格自 2017 年3月1日生效，或根据合同约定及相关法律许可执行。

关于科慕公司

科慕公司（NYSE：CC）致力于运用化学的力量为人类提供一个更多彩、更高效、更清洁的世界。科慕公司在钛白科技、氟产品和特殊化学品领域拥有全球领先地位，为各行各业的客户提供一流的产品、应用技术和以化学为基础的创新解决方案。科慕公司的产品广泛应用于塑料和涂料、制冷和空调、采矿和石油提炼等工业生产领域。我们拥有众多知名品牌，如Teflon™（特富龙™、铁氟龙™）、Ti-Pure™（淳泰™）、Krytox™、Viton™（萬腾™）、Opteon™（欧特昂™）和Nafion™。科慕公司在全球拥有35个生产基地，共有约8000名员工，为北美、拉美、亚太和欧洲的5000多家客户提供服务。科慕公司总部位于美国特拉华州威明顿市，在美国纽约证券交易所上市，股票交易代码为CC。请登录科慕公司网站chemours.com了解更多公司信息，或在Twitter上添加@chemours关注科慕公司。

前瞻性陈述

本新闻稿包含有前瞻性陈述，可以通过前瞻性词汇的使用，如“计划”、“期望”、“将”、“相信”、“意图”、“估计”、“预期”或其它类似词汇辨别。这些前瞻性陈述包括我们的未来运营与财务业绩预期商业计划与前景转型计划环境负债、诉讼及其他可能发生的附带事件的解决方案，盈利增加计划、支付能力或红利计划，以及目标资产负债率，受风险与不确定因素的制约，可能导致实际结果与前瞻性陈述所明示或暗示之结果存在重大差异。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，这些陈述都是基于特定假设，是对未来活动的预期，存在无法实现的可能性。这些前瞻性陈述中所讨论的事宜也受到风险、不确定性以及其他因素的制约，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中所推测、预期或暗示之结果存在重大差异。我们在向证券交易委员会提交的文件中对这些风险、不确定性及其他因素进行了进一步阐释，包括我们截至2015年12月31日的年度报告10-K表。科慕公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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