科慕公司宣布钛白粉提价

特拉华州威明顿市2017年2月7日电 /美通社/ -- 科慕公司 (Chemours) (纽约证交所交易代码: CC) 今日宣布对其在北美、加拿大、亚太、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲地区销售的所有等级Ti-Pure™(淳泰™)钛白粉进行提价。

在北美和加拿大销售的所有等级Ti-Pure™(淳泰™)钛白粉净提价0.06美元/磅，新价格自 2017 年 3 月 1 日生效，或根据合同约定及相关法律许可执行。

在亚太地区销售的所有等级Ti-Pure™(淳泰™)钛白粉净提价150美元/吨，新价格自 2017 年 3 月 1 日生效，或根据合同约定及相关法律许可执行。

在拉美、中东、东欧及撒哈拉以南非洲销售的所有等级Ti-Pure™(淳泰™)钛白粉净提价200美元/吨，新价格自 2017 年3 月1 日生效，或根据合同约定及相关法律许可执行。

在西欧、中欧、土耳其及北非销售的所有等级Ti-Pure™(淳泰™)钛白粉净提价200欧元/吨，新价格自 2017 年3月1日生效，或根据合同约定及相关法律许可执行。

关于科慕公司

科慕公司（NYSE：CC）致力于运用化学的力量为人类提供一个更多彩、更高效、更清洁的世界。科慕公司在钛白科技、氟产品和特殊化学品领域拥有全球领先地位，为各行各业的客户提供一流的产品、应用技术和以化学为基础的创新解决方案。科慕公司的产品广泛应用于塑料和涂料、制冷和空调、采矿和石油提炼等工业生产领域。我们拥有众多知名品牌，如Teflon™（特富龙™、铁氟龙™）、Ti-Pure™（淳泰™）、Krytox™、Viton™（萬腾™）、Opteon™（欧特昂™）和Nafion™。科慕公司在全球拥有35个生产基地，共有约8000名员工，为北美、拉美、亚太和欧洲的5000多家客户提供服务。科慕公司总部位于美国特拉华州威明顿市，在美国纽约证券交易所上市，股票交易代码为CC。请登录科慕公司网站chemours.com了解更多公司信息，或在Twitter上添加@chemours关注科慕公司。



前瞻性陈述

本新闻稿包含有前瞻性陈述，可以通过前瞻性词汇的使用，如“计划”、“期望”、“将”、“相信”、“意图”、“估计”、“预期”或其它类似词汇辨别。这些前瞻性陈述包括我们的未来运营与财务业绩预期、商业计划与前景、转型计划、环境负债、诉讼及其他可能发生的附带事件的解决方案，盈利增加计划、支付能力或红利计划，以及目标资产负债率，受风险与不确定因素的制约，可能导致实际结果与前瞻性陈述所明示或暗示之结果存在重大差异。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，这些陈述都是基于特定假设，是对未来活动的预期，存在无法实现的可能性。这些前瞻性陈述中所讨论的事宜也受到风险、不确定性以及其他因素的制约，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中所推测、预期或暗示之结果存在重大差异。我们在向证券交易委员会提交的文件中对这些风险、不确定性及其他因素进行了进一步阐释，包括我们截至2015年12月31日的年度报告10-K表。科慕公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。