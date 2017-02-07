第19届非洲能源论坛将在非洲、丹麦和北欧各国之间建立更紧密联系

倫敦2017年2月7日电 /美通社/ -- 第19届非洲能源论坛(AEF)将于6月7-9日在哥本哈根举行。之所以决定在丹麦举办论坛是为了利用北欧国家在非洲的投资潜力，展示该地区采用的可以转移至非洲国家的技术来更清洁、更具成本效益地管理他们的城市。

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EnergyNet董事总经理Simon Gosling评论说：“丹麦在清洁能源项目和公私金融混合方面走在国际前列，因此哥本哈根是非洲利益相关者和国际投资者与一些丹麦领先的能源公司讨论项目合作的完美地点。2017年6月在哥本哈根举行的大会主题是‘development financing institutions’（发展筹资机构），因此丹麦‘发展中国家投资基金’(IFU)在6月份大会第一天庆祝成立50周年再合适不过。”

连续举行19年，AEF汇集了来自政府、公用事业机构、监管机构、电力开发商、金融机构、技术供应商、顾问机构、律师事务所和大型能源消费机构的高级代表，共建合作伙伴关系、发掘机会、推动行业向前发展。

AEF 2016吸引了来自80个国家的2100名参与者，其中包括32名非洲人。此外，AEF 2016在伦敦达成了Harith General Partners、非洲金融公司(Africa Finance Corporation)、世界银行集团(World Bank Group)、Mainstream Renewable Power和USTDA等机构总价值超过10亿美元的五项大型能源并购交易，充分体现了大会作为行业发展平台发挥的重要作用。