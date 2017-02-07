Associated Luxury Hotels收购欧洲世尊国际酒店及度假村

此次战略收购可极大地拓展两家全球销售、营销与酒店机构的全球业务足迹与服务

佛罗里达州奥兰多2017年2月7日电 /美通社/ -- Associated Luxury Hotels已通过收购德国法兰克福的世尊国际酒店及度假村 (Worldhotels)显著拓展其全球业务足迹、成员酒店与度假村、全球销售、营销与酒店服务。Associated Luxury Hotels总部位于佛罗里达州奥兰多，拥有并经营服务于北美会奖市场30年的领先独立全球销售机构 Associated Luxury Hotels International (ALHI)。ALHI和世尊国际酒店及度假村都是知名全球领先独立超高端和豪华酒店度假村集团，同时也都是全球独立酒店品牌。

此次收购可改善两家机构的地理覆盖、市场渗透、服务组合、竞争性与地位，使两家机构及其成员机构都能够从此次战略合并中获益。两家机构使其独立成员酒店与度假村能够保持它们的独立性，同时还能够在世界不断变化的酒店领域进行高效竞争。

世尊国际酒店及度假村仍然专注于为独立商务旅客、休闲旅客和会议集团提供服务；并为其350家成员酒店与度假村（在全球65个国家提供75,000间客房）提供忠诚度解决方案。ALHI 将继续面向其共提供138,500间客房的全球250多家豪华级独立酒店与度假村成员，包括有23艘豪华游轮在内的全球联盟合作伙伴，以及位于全球100多个地方的目的地管理公司，专注于北美会奖市场。ALHI在北美设有20家全球销售办事处，雇有65名全球销售专员，并将于2017年在欧洲新增ALHI GSO销售办事处。世尊国际酒店及度假村在全球范围内设有35家销售办事处，雇有140名销售专员与专业人员。

Associated Luxury Hotels董事长大卫-加布里 (David Gabri) 表示，该公司将把 ALHI 和世尊国际酒店及度假村作为独立分公司经营。两家分公司均在世界各地拥有豪华级和超高端城市中心商务酒店、精心设计的度假村、历史性宏伟地标酒店、生活方式酒店和精品酒店。

加布里说：“合并这两家知名公司让我们能够成为重要的全方位服务豪华‘软品牌’解决方案，为我们的重要客户、卓越的成员独立酒店、度假村与独立品牌及其管理和拥有集团不断变化的需求提供服务。”

Associated Luxury Hotels首席商务官汤姆-桑多拉 (Tom Santora) 现在也是世尊国际酒店及度假村的执行董事长；乔夫-安德鲁 (Geoff Andrew) 则继续在法兰克福担任世尊国际酒店及度假村首席执行官。

敬请访问：www.alhworld.com/alh-acquires-worldhotels、www.alhi.com、www.alhworld.com和www.worldhotels.com。