ISEG推出50个全球证券交易所网站和“资本超级高速公路”

ISEG推出今日上线的50个全球证券交易所网站和“资本超级高速公路”

ISEG对此予以确认

伦敦2017年2月7日电 /美通社/ --

在一项价值2.5亿英镑（约合3亿美元）的大规模技术转让交易中，ALLIEDSX获得了全部权利，旨在让ISEG/ALLIEDSX “数字证券交易所平台”(Digital Stock Exchange Platform)在50个国家取得全球影响力。

ALLIEDSX满足了本地合作伙伴在所在国拥有并经营ALLIEDSX初创公司证券交易所的各种需求。所有ALLIEDSX证券交易所都相互结成了重要联盟。它们均拥有本地化的ISEG/ALLIEDSX独有交易平台，专有经纪系统、技术、登录系统和监管功能。

这是金融技术方面的最大规模合作，将使新兴资本市场产生巨大的转变。

ISEG首席执行官爱德华-菲茨帕特里克(Edward Fitzpatrick)表示：“不管是通过众筹平台，还是通过朋友与家人，早期公司在完成通过第一轮融资之后，就面临无处上市的困境。”菲茨帕特里克补充说：“由于监管更加严格和上市成本增加，这种差距进一步扩大。这导致中小企业无法在交易所上市，而它也不再适合早期至中期发展公司。随着市场的转变，我们缩小了这种扩大的差距。”

ALLIEDSX是一家早期证券交易所，能够满足相对于大型证券交易所轻松进行交易并达到监管规定的公司的需求。通过将技术与专长与流程结合在一起，ALLIEDSX建立了一种可以恰好满足这种市场需求的架构。它将简化早期公司的流程并降低其投资者群体的风险。

ISEG还为在ALLIEDSX证券交易所上市的公司开发并投资了一系列动态金融技术产品与服务，而该交易所将这些公司纳入了ISEG所开发的“The Capital Superhighway”™（资本超级高速公路）之中。该计划旨在提供相关工具来支持早期公司更快且更加安全地进入后期发展阶段。

ALLIEDSX为50个国家带来了适用的初创公司证券交易所，这将使资本市场产生革命性变革，从而建立全球首条“资本超级高速公路”，为处于发展周期中早期阶段的公司提供帮助。

详情请访问：http://www.alliedSX.com