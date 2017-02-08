您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

哈瓦那雪茄节即将归来，世界上最好的烟草由此举行今年最大的活动

2017年02月08日 01:00 编辑： 经理人网编辑
0

哈瓦那2017年2月8日电  /美通社/ --

  • 包含各种活动、支持专门了解和鉴赏哈瓦那雪茄的综合项目将持续一周，为来自50多个国家的雪茄爱好者带来乐趣

哈瓦那正在准备举办第十九届哈瓦那雪茄节(XIX Habanos Festival)，今年的雪茄节将从2月27日持续到3月3日，并将揭晓2017年最大的发展新成就。今年将会为常规组合和特别版产品举行新品发布会，届时与会者将能在活动中就新产品进行独家深入了解和试吸。H. Upmann（乌普曼）品牌的“开年大戏”将会是发布首款Gran Reserva Cosecha 2011（2011年Cosecha特级珍藏版）产品，Montecristo（蒙特克里斯托）也将发布新品，该品牌正在将一整条新的产品线纳入其产品组合。Quai D'Orsay（凯多塞）品牌也将在第十九届哈瓦那雪茄节上扮演重要角色。

(图片： http://mma.prnewswire.com/media/464996/XIX_Habanos_Festival.jpg )

欲浏览多媒体新闻稿，请点击：
http://www.multivu.com/players/uk/8034151-habanos-festival-event-best-tobacco

今年的哈瓦那雪茄节将包括游览比那尔德里奥省(Pinar del Río*)布埃阿瓦霍(Vuelta Abajo*)的种植园（比那尔德里奥省布埃阿瓦霍地区被认为是世界上最适于种植烟草的“沃土”），以及La Corona（拉科罗纳）和H. Upmann工厂，这些工厂负责生产今年推出的最大新品。其它活动亮点包括在三个晚上观赏著名国际艺术家的一流现场音乐表演和品尝古巴美食。

今年雪茄节的交易会(Trade Fair)以及专门举行的欢迎晚会(Welcome Evening)将在2月27日拉开第十九届哈瓦那雪茄节的帷幕。国际研讨会(International Seminar)将于3月1日（星期三）举行，届时将举行由哈瓦那雪茄领域知名专家主持的大师班，并让这些专家发表主题演讲。本届哈瓦那雪茄节最具代表性的另一项活动将会是传统的国际侍烟师大赛(International Habanosommelier Contest)

3月1日（星期三）晚上，埃尔-拉古托接待大厅(El Laguito Reception Hall)将举行“Quai D'Orsay之夜”活动，专门致敬使用法国名字的哈瓦那雪茄品牌“Quai D'Orsay”，从今年的雪茄节开始，Quai D'Orsay将会迎来前景光明的新阶段。

联欢晚会(Gala Evening)将在3月3日举行，并将成为第十九届哈瓦那雪茄节的“压轴戏”，该晚会将专门致敬Montecristo，发布该品牌最高端的系列产品。这将会是一个充满惊喜的夜晚，音乐表演阵容会非常强大。3月3日晚上最后将会以2016年哈瓦那雪茄奖(2016 Habanos Awards)颁奖礼和传统的雪茄盒拍卖(Humidors Auction)而告终，所得收益将会全部被用于古巴公共卫生体系。

*受到原产地名称保护制度(D.O.P.)的保护

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/39468.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号