哈瓦那雪茄节即将归来，世界上最好的烟草由此举行今年最大的活动

哈瓦那2017年2月8日电 /美通社/ --

包含各种活动、支持专门了解和鉴赏哈瓦那雪茄的综合项目将持续一周，为来自50多个国家的雪茄爱好者带来乐趣

哈瓦那正在准备举办第十九届哈瓦那雪茄节(XIX Habanos Festival)，今年的雪茄节将从2月27日持续到3月3日，并将揭晓2017年最大的发展新成就。今年将会为常规组合和特别版产品举行新品发布会，届时与会者将能在活动中就新产品进行独家深入了解和试吸。H. Upmann（乌普曼）品牌的“开年大戏”将会是发布首款Gran Reserva Cosecha 2011（2011年Cosecha特级珍藏版）产品，Montecristo（蒙特克里斯托）也将发布新品，该品牌正在将一整条新的产品线纳入其产品组合。Quai D'Orsay（凯多塞）品牌也将在第十九届哈瓦那雪茄节上扮演重要角色。

(图片： http://mma.prnewswire.com/media/464996/XIX_Habanos_Festival.jpg )

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今年的哈瓦那雪茄节将包括游览比那尔德里奥省(Pinar del Río*)布埃阿瓦霍(Vuelta Abajo*)的种植园（比那尔德里奥省布埃阿瓦霍地区被认为是世界上最适于种植烟草的“沃土”），以及La Corona（拉科罗纳）和H. Upmann工厂，这些工厂负责生产今年推出的最大新品。其它活动亮点包括在三个晚上观赏著名国际艺术家的一流现场音乐表演和品尝古巴美食。

今年雪茄节的交易会(Trade Fair)以及专门举行的欢迎晚会(Welcome Evening)将在2月27日拉开第十九届哈瓦那雪茄节的帷幕。国际研讨会(International Seminar)将于3月1日（星期三）举行，届时将举行由哈瓦那雪茄领域知名专家主持的大师班，并让这些专家发表主题演讲。本届哈瓦那雪茄节最具代表性的另一项活动将会是传统的国际侍烟师大赛(International Habanosommelier Contest)。

3月1日（星期三）晚上，埃尔-拉古托接待大厅(El Laguito Reception Hall)将举行“Quai D'Orsay之夜”活动，专门致敬使用法国名字的哈瓦那雪茄品牌“Quai D'Orsay”，从今年的雪茄节开始，Quai D'Orsay将会迎来前景光明的新阶段。

联欢晚会(Gala Evening)将在3月3日举行，并将成为第十九届哈瓦那雪茄节的“压轴戏”，该晚会将专门致敬Montecristo，发布该品牌最高端的系列产品。这将会是一个充满惊喜的夜晚，音乐表演阵容会非常强大。3月3日晚上最后将会以2016年哈瓦那雪茄奖(2016 Habanos Awards)颁奖礼和传统的雪茄盒拍卖(Humidors Auction)而告终，所得收益将会全部被用于古巴公共卫生体系。

*受到原产地名称保护制度(D.O.P.)的保护