GARMIN签约三名中国户外运动员支持户外运动发展

北京和上海2017年2月8日电 /美通社/ -- 全球 GPS 行业巨擘 Garmin 日前宣布与三名中国户外运动员 -- 攀登新锐力量周鹏、户外极限摄影师王振（Rocker），以及单板滑雪职业选手王龙笙（Andrew）签约。Garmin 将与他们携手推动旗下的顶级产品线 Fenix 户外腕表和 VIRB 运动摄像机在户外运动中的普及，以推广更科学的运动方式，提升户外运动的体验，支持青年户外文化发展。

这是 Garmin 第一次在中国区域签约户外运动员，这体现出公司对户外运动领域的重视，以及加大中国市场投入的决心。据前段时间来自市场调研机构 IDC 发布的统计报告，Garmin 腕表已成为 Apple Watch 最大的威胁。2016年第三季度，Garmin 智能腕表的出货量飙升324.2%，出货量达到 60万块，迅速攀升至全球穿戴式腕表市占率第二名，而其中中国市场贡献斐然。本次签约之后，Garmin将涉足更广泛的户外运动市场，发挥其海陆空导航领域深耕多年的科技优势，为中国消费者提供世界顶级的户外运动科技产品。



Garmin签约运动员佩戴Fenix和VIRB以追踪运动过程

在 Garmin 为签约运动员拍摄的视频中，运动员在登山、攀岩、滑雪、跑步等过程中佩戴 Fenix 系列 GPS 户外腕表和 VIRB 运动摄像机，追踪整个运动过程，记录下包括心肺功能相关生理指标，海拔、速度、距离、轨迹等动态数据，以及细分运动模式下的专项数据。科技装备带给运动员们的不止于专业的运动记录数据指导，还有更多的户外运动乐趣。

三名签约运动员均是中国户外运动领域的青年杰出代表人物。周鹏是中国新生代登山者的代表，具有不断挑战和开创难度技术路线的勇气和实力。他在2008年担任奥运火炬珠峰传递火炬手，并在2011年以贡嘎山域北侧的一系列攀登获得第七届亚洲金冰镐奖。

王振（Rocker）是中国知名极限运动摄影师、户外电影制片人，全球顶尖美籍华裔户外摄影师 Jimmy Chin 工作室中国区制片人。2016年7月，他与搭档王二远征加拿大挑战“莲花塔”大岩壁攀岩，开启了中国攀登者洲际高海拔大岩壁攀登先河。

王龙笙（Andrew）是在新西兰长大的中国单板滑雪职业选手，16岁第一次参加单板滑雪项目的正式比赛，至今已参与了中国所有的主要单板滑雪赛事，以及 Nike Chosen Session 等国际赛事，并多次取得冠军。