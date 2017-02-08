Michter’s主蒸馏酒师奉上首款特制佳酿：Michter’s十年黑麦威士忌

Michter's主蒸馏酒师帕梅拉-海尔曼奉上首款特制佳酿：Michter's十年黑麦威士忌

肯塔基州路易斯维尔2017年2月8日电 /美通社/ -- Michter's 主蒸馏酒师帕梅拉-海尔曼 (Pamela Heilmann) 已经同意于2017年3月发售 Michter's 十年单桶肯塔基纯黑麦威士忌。这是海尔曼带来的首款特制佳酿。2016年，海尔曼成为禁酒令时期以来首位担任 Kentucky Distillers' Association（肯塔基州酿酒厂协会）成员主蒸馏酒师的女性。



Michter's Distillery十年黑麦威士忌

Michter's 总裁约瑟夫-吉-麦格罗科 (Joseph J. Magliocco) 表示：“在 Michter's，主蒸馏酒师被称为说‘不’博士，负责决定威士忌是否可以发售。帕梅拉-海尔曼是一位优秀的酿酒师，掌握着大量的威士忌知识。在她的带领下，我们一定会越来越好。”

海尔曼表示：“Michter's 在黑麦威士忌领域拥有扎实的根基，因此我作为 Michter's 主蒸馏酒师同意发售的第一款酒是黑麦威士忌是非常合适的。我下定决心只发售恰到好处的佳酿，而我认为 Michter's 十年黑麦威士忌非常出色。”Michter's 十年黑麦威士忌在美国的建议零售价为每瓶（750毫升）150美元。

Michter's Distillery 位于美国威士忌产业核心地区肯塔基州路易斯维尔市夏夫利。该酿酒厂生产备受赞誉的限量版威士忌，因为供不应求，所以会有配额限制。Michter's 以其单桶黑麦威士忌、小批量波本威士忌、单桶波本威士忌和小批量美国威士忌而知名。2015年，Michter's 被列为 Kentucky Distillers Association（肯塔基州酿酒厂协会）的第七位遗产成员，成为33年来首家取得这种身份的酿酒厂。欲了解更多信息，请访问：http://www.michters.com。