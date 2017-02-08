酒店过年或成新趋势，华住666间新春定制房暖人心

上海2017年2月8日电 /美通社/ -- 刚刚过去的鸡年春节假期里，在上海工作多年的陈先生，没有像往年一样奔波返乡，而是将远在家乡的父母和妹妹一家接来上海过年。考虑家中人口较多，陈先生为家人预订了自家附近的宜必思上海新虹桥酒店。在酒店浓郁的过年氛围里，陈先生一家共十一口人度过了一个别致的团圆年，也让一辈子没出过远门的父母感受了“魔都”风采。



陈先生一家于上海的宜必思酒店

同样，这个春节，和陈先生一样选择在华住旗下酒店过年的还有：因单位加班无法返乡，接母亲和岳母到北京过年的王先生夫妇；带着父母祝福，一个人去北京探望弟弟的张女士；没能抢到返乡火车票的朱先生一家；等待出国通知的刘先生；带家人到上海旅行过年的缪先生一家……他们虽没有如传统般在家过年，但却在酒店年味十足的热闹氛围里度过了一个不一样的温馨年。正如华住酒店集团推出的鸡年新春视频所传达的一样，“在哪过不重要，陪谁过才重要”。

2017年1月，“有你在，便是年”视频（https://v.qq.com/x/page/z0365898xja.html）一经上线，便直抵人心，面对即将到来的春节让人深有触动。视频上线仅三天，播放量便已超过127万次，引发网友热议。这便是华住携手旗下管理的国内美居、全季、宜必思、汉庭等十多个酒店品牌联合发起的“666间新春免费定制房”活动，送出最暖心的团圆机会。视频通过采访身为人子、人妻、闺蜜的三位素人的新年愿望，以及他们的家人亲友，诉说了现代人聚少离多的无奈和生活压力，也在临近春节这个举家团圆的日子，引发更多人呼吁陪伴。

“666间新春免费定制房”活动涉及北京、上海、广州三个城市，涵盖从中档到经济型酒店，以满足不同消费层次的用户的个性化出行需求。为这些无法回家过年，或在异地团聚的人们创造更温情的入住体验，也为越来越多旅行过年的家庭亲友提供了更丰富多元的选择。比如，在汉庭，和家人一起享用华住自创品牌niiice café的现磨咖啡和点心，来一次悠闲的下午茶；在宜必思，与朋友一起来杯为中国客人特调的ibis Rosa鸡尾酒，几多八卦间，畅聊相识的过往；在全季，客房内泡一壶茶，与父母一起慢慢细品的同时话话家常；在美居，优雅地品尝一顿法式早餐，为爱人选一支浪漫的法国红酒。



定制客房

同时，参与活动的酒店还通过年俗饰品来精心布置，诸如用春联、拉花、福袋等精心装扮的酒店大堂，用抱枕、窗花等贴心布置的温馨客房等，以营造热闹的过年氛围，让身在酒店的客人也能感受浓郁的年味。尤其，所有参与本次“有你在，便是年”春节活动的客人，还都获得了华住限量版新春会员卡和红包等精美礼品。而且每一家酒店入住的前十名客人，还免费获赠了定制版全家福照片。

“大红的窗花、门贴、福字抱枕，床头摆着小时候和父母的全家福，满满的都是回忆，一张照片勾起了一家人的‘话匣子’，小时候和妹妹的糗事，全部被当作了谈资，一瞬间，没有了在大城市漂泊的压力，只有血浓于水的亲情。”感受到酒店温馨布置的陈先生如是说。

过年的方式正逐渐多元化，回家过年已不再是唯一的选择，每年在酒店过年的客人数量也逐年增高。据国家旅游局发布的信息显示：2017年春节期间，全国共接待游客3.44亿人次，同比增长13.8%。在休闲度假游持续升温的大环境下，人们对于住宿水平的需求也在日益提升，华住从旗下汉庭酒店出发，开启品质升级，诸如对现有产品的翻新、针对消费者最为关注的酒店卫生问题发起的“干净运动”等。此次发起“666间新春免费定制房”活动，也是期望能够从服务细节上着手，为选择在酒店过年的客人营造“家”一般的温馨过年氛围，给在路上的旅客创造更美好的休闲空间。