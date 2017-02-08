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京东与三胞乐语签下数十亿大单，战略合作开启零售“新时代”

2017年02月08日 10:50 编辑： 经理人网编辑
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有一种讲究叫开门红！

新年伊始，来一场豪门联姻岂不是更喜庆。

北京2017年2月8日电 /美通社/ -- 2月6日，三胞乐语与京东强强联手，双方将在产品供应链、全渠道销售、仓储物流、金融及售后等层面展开更深度的战略合作。乐语联手其他两家实体零售企业现场与京东签下八十亿大单。三胞乐语运营副总裁刘晓、京东集团副总裁、3C事业部总裁胡胜利代表企业签署战略合作协议。

三胞乐语运营副总裁刘晓（右）、京东集团副总裁、3C事业部总裁胡胜利（左）
三胞乐语运营副总裁刘晓（右）、京东集团副总裁、3C事业部总裁胡胜利（左）

刘晓表示，在互联网时代，名企强强联合，整合生态资源，线上线下融合发展是趋势。三胞乐语与京东的跨界融合也是如此。乐语在全国有2000多家门店，是全国最大的实体零售企业之一。京东已经成为全球最知名的互联网公司，双方联手是资源互补。未来乐语将在线上和京东合作，线下两家企业也会联合开店，这将进一步完善乐语线上+线下一体化的全渠道零售布局。

签约现场，胡胜利也透露了京东深化平台化战略的构想，他表示，京东将与乐语共享全渠道、共享数据、共享所有流量，还将提供京东仓储物流、金融、保险等服务，全面提升品牌店铺的用户体验。对于消费者来说，在购物体验不变的情况下，以后将会有更多像乐语这样的第三方商家的优质产品可供选择。

京东3C事业部与乐语运营团队出席签约仪式
京东3C事业部与乐语运营团队出席签约仪式

近两年来，乐语与通讯上下游产业链合作伙伴展开了一系列立体式合作，从三大运营商、十多家手机知名厂商、全球数百家手机配件和新奇特厂商，再到大润发、家乐福、爱琴海等优质渠道商，并获得了天下分期消费金融、美国Brookstone新奇特等三胞全球资源有力支持。这次和京东的合作是乐语全渠道拓展的一个重要环节。同时，京东也在全国与3C产业链开展了平台化战略合作，乐语作为全国重点线下渠道商的代表，优先成为京东重点战略合作伙伴。中国最好的线上和最好的线下强强联合，真正打通产业链上下游全渠道，在供应链上、销售能力上都打造了核心竞争力，真正开启了中国零售业的新时代，有利推动行业发展。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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