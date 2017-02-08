蓝汛首鸣：可靠电力保障 打造高可用的数据中心

北京2017年2月8日电 /美通社/ -- 近日，工业和信息化部印发了《大数据产业发展规划（2016-2020年）》，指出到2020年数据安全技术保障能力和保障体系要基本满足国家战略和市场应用需求。

蓝汛首鸣作为国内高等级数据中心的运营者，通过双路市电、柴油发电机和UPS三重供电保障措施，打造高可用的数据中心，为大数据产业持续健康发展添砖加瓦。值得一提的是，今年1月，位于蓝汛首鸣园区的人民网数据中心机房楼在人民网20周年庆上正式揭幕。蓝汛首鸣可靠的电力保障，将为人民网不断提升传播影响力提供坚实保障。

数据是国家基础性战略资源，是21世纪的“钻石矿”。党中央、国务院高度重视大数据在经济社会发展中的作用。而要利用好“钻石矿”，必须为它提供一个安全、可靠的环境。其中，电力环境至关重要，如果机房电力一旦出现问题，损失将无法估量。



110kv变电站照片

作为国内为数不多的高端数据中心，蓝汛首鸣按照国标A级机房标准进行设计，符合美国电信产业协会T3+标准，是北京地区真正符合国际标准的高等级数据中心。在电力供应上，蓝汛首鸣细致、高标准的设计理念同样体现得淋漓尽致。为保障园区的机房用电，为大数据存储和应用服务创造良好的环境，蓝汛首鸣采用了可靠供电保障的措施。

首先，蓝汛首鸣实现了真正意义上的双路市电接入，总供电量达107400kVA。其中一路来自紧邻首鸣园区的出口加工区110kV变电站，电力稳定、充足；另一路来自新国展110kV变电站北侧已建隧道井→裕翔路（向南）→安华街（向东）→京密路（向东）→接出口加工区出口电缆隧道井→进园区，电缆隧道长度约3.7公里。如果其中一路变电站发生非常情况，另一路市电依然能正常运行，保障园区电力持续稳定。



柴油发电机组照片

其次，蓝汛首鸣数据中心柴油发电系统可谓行业“顶配”。单台柴油发电机组主用功率为1800kW（备用容量2500kVA），采用N+1冗余配置，控制系统实现冗余备份，启动速度快至5秒，1分钟内即可稳定输出供电。在柴油发电机组投产前，设备进行过系统全面的满载带载测试、逻辑切换、加减载测试和突加及突减测试等。

园区地下油罐共计储油200立方米，储油罐储油量可满足柴油发电机满载运行13小时以上，如加上日用油箱，供电时间还会增加。此外，油罐至发电机的管路为双路，并与附近加油站签署优先供给合作协议，以确保燃料的供给，保证市电中断时数据中心正常运营。



UPS室照片

再次，蓝汛首鸣数据中心采用模块化设计，2N的UPS冗余。UPS满载后可供电15分钟。UPS按照40%左右负载率选型，同时电池按照UPS选型，所以实际供电容量要远大于15分钟。另外考虑到IT设备的双路电源设计，实际供电时间将至少翻倍。为应对各类突发情况，保证数据中心的稳定可靠运营，UPS经过各类切换测试、满载带载测试、电池放电容量及温升测试后方投入使用，也为后续长期稳定和可靠运营奠定坚实基础。

为了掌握供电系统实时数据及设备运行情况，并在突发故障时做到快速反应，蓝汛首鸣数据中心配置了多种监控系统，如机房电力监控系统、电池监控系统、柴油发电机、高低压设备、UPS等设备的监控。设施运维团队7*24h每班配备至少2名具有高压操作证的值班人员，并制定了供配电系统的应急及维保计划，保证供电系统的可靠运行。

电力系统的可用性已日益成为数据中心等级区分的一个关键指标。定位高端的蓝汛首鸣，凭借三重供电保障措施，将为客户提供高可用性的数据中心服务，成为承载企业以及大数据产业未来发展的重要平台。