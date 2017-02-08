易亚投资推出第一只杠杆产品 — 2X 杠杆 Chimerica

为投资者提供更强大的投资渠道，捕捉在美国上市的中国蓝筹新经济股票（N股）的优势及增长，是在香港交易所买卖的第一只可投资在美国上市中国预托证券（ADR）杠杆表现的产品

香港2017年2月8日电 /美通社/ -- 易亚投资管理有限公司（“易亚投资”）的交易所买卖基金（“ETF”）业务“XIE Shares”今日在香港联合交易所有限公司（“联交所”）推出易亚Chimerica富时N股每日杠杆(2x)产品*（*此产品为一只合成产品）（7210.HK）（“2X Chimerica”）。2X Chimerica将会是香港第一只提供在美国上市的中国ADR杠杆表现的杠杆产品。 2X Chimerica将为投资者提供具成本效益的投资途径，以捕捉多家中国快速增长公司的表现，即美国上市的蓝筹新经济股，如阿里巴巴、百度、新东方教育集团、京东商城、网易、唯品会、携程等其他公司。

2X Chimerica是响应香港2016年批准杠杆及反向产品而推出。2X Chimerica追踪富时N股每日杠杆(2x)指数（“指数”），其提供Chimerica (3161.HK) ETF（“Chimerica ETF”）内股票的杠杆表现。自2015年4月22日成立以来，Chimerica ETF已跑赢香港的中国相关指数34%1并成为香港最热卖的ETF之一。 Chimerica ETF的股票组合并未于A50、沪深300指数、恒生指数或恒生中国企业指数等基准指数中作成份股。 2X Chimerica包括在美国纽约证交所或纳斯达克交易所上市的中国最大型互联网相关及科技类股票。

易亚投资行政总裁Tobias Bland 表示：“我们很高兴为亚洲投资者提供产品，让投资者以具成本效益的杠杆方式在中国最热门的互联网及科技行业受惠。2X Chimerica所包括的21只成份股为投资者熟知的证券，均集中在不断增长的互联网及科技行业中，包括阿里巴巴、百度、新东方教育集团、京东商城、网易、唯品会、携程等其他公司。”

中信里昂证券首席执行官施立宏(Jonathan Slone)表示：“中信里昂证券很高兴看到在2015年成功推出Chimerica ETF的基础上，再推出2X Chimerica。中信里昂证券在中国互联网及科技行业具有深厚的行业知识，我们预计投资者将期待增加涉足这个中国增长最快的市场之一。”

FTSE Russell亚洲交易所买卖产品关係部董事总经理Sudir Raju表示：“FTSE Russell预测，亚洲区的ETF发行人将有强劲增长，他们重视我们构建指数的方法，我们强调依据规则构建、采纳透明的方法及强而有力的独立管治。我们往绩卓著，创设多个中国基准指数，供ETF发行人向其客户提供新投资机会，我们非常荣幸XIE Shares决定选择富时N股每日杠杆(2x)指数作为其新产品的基准指数，而此产品是首个追踪该指数表现的同类产品。”

2X Chimerica为继中信里昂证券于2014年9月投资于易亚投资的“XIE Shares”交易所买卖基金业务后推出的第四只产品。于2015年4月，易亚富时Chimerica ETF (3161.HK) 面世，为首只投资于在美国上市的中国新经济股票的ETF。 2015年11月，易亚中信里昂证券收益增长ETF (3102.HK) 面世，为投资者提供渠道投资于在收益、增长及债务状况方面均具竞争力的亚洲公司。于2016年11月，易亚富时黄金矿业ETF (3116.HK)推出市场，让散户及机构投资者透过拥有黄金矿业股票，捕捉黄金价格波动所带来的机遇。

1资料来源：Chimerica ETF与下列中国相关指数的彭博表现比较：FTSE A 50、沪深300指数、恒生指数、恒生中国企业指数、MSCI China及深圳证券创业板（2015年4月22日至2017年1月31日）。

详情请参阅 www.xieshares.com

易亚投资概览

易亚投资管理有限公司（“易亚投资”）于2002 年成立，是一家位于香港专注亚太地区的投资管理公司。于2012 年，易亚投资推出其 ETF 平台 XIE Shares。

于2014 年，中信里昂证券收购易亚香港交易所买卖基金平台49%的权益。易亚投资可借此新合伙关系，透过中信里昂证券及中信里昂证券母公司中信证券购经纪网络扩阔其分销网络。