2017年动起来 Visa和持卡人一起培养良好的运动习惯

上海2017年2月8日电 /美通社/ -- 春节假期阖家团聚，餐餐吃得丰盛，回到工作岗位后，也该开始活动身体，恢复健康的体态。2017年，Visa和国内多达17家的五星级酒店健身房合作，和持卡人一起锻练，养成运动习惯，打造一个健康的生活。

即日起至2017年12月31日止，Visa 无限卡持卡人每月可免费进入北京、上海、广州、深圳17家指定五星级酒店健身中心累计5次，提供服务的五星级酒店列表如下：

北京：北京金融街威斯汀大酒店、北京金融街洲际酒店、北京四季酒店、北京华彬费尔蒙酒店

上海：上海浦东四季酒店、上海浦东丽思卡尔顿酒店、上海费尔蒙和平饭店、上海世茂皇家艾美酒店、上海金茂君悦大酒店、上海静安四季酒店、上海静安香格里拉大酒店、上海新天地安达仕酒店

广州：广州富力丽思卡尔顿酒店、广州香格里拉大酒店

深圳：深圳福田香格里拉大酒店、深圳君悦酒店、深圳星河丽思卡尔顿酒店

此外，Visa 御玺卡持卡人预订北京及上海指定羽毛球场馆可享全年每小时人民币8元的优惠预订，覆盖场馆包括上海源深羽毛球馆、上海游泳馆羽毛球馆、上海卢湾体育场羽毛球馆、北京颐方园体育健康城、北京首都体育学院（田径馆）、北京万芳亭羽毛球馆。符合资格的持卡人可通过 “Visa 中国”微信号（travelhappywithvisa）进行健身房及羽毛球馆的预订。

Visa 关心持卡人的身体健康。新的一年中，除了运动外，如有医疗需求，Visa 无限卡、Visa 御玺卡、Visa 白金卡持卡人可使用 Visa 提供的高端医疗礼遇。即日起至2017年12月31日止，持卡人前往卓正医疗，可享95折至8折优惠。看牙医前往瑞尔齿科，享有常规治疗85折，重大治疗9折优惠等。此外，Visa 也和莱佛士医疗集团合作，持卡人可用低至88折的优惠购买“小恐龙的朋友”儿童俱乐部会员，可获得价值人民币4,940元超值福利优惠并享儿科问诊、疫苗及牙科多项优惠，另外可享家庭医疗所有费用最低88折，同时可以用低至88折购买黄金及黄金 PLUS 会员尊享常规会诊、健康检查及疫苗等多项优惠。高端卡持卡人也享有上海美华妇儿医院、北京新世纪妇儿医院分别提供的折扣及尊宠服务。

上述优惠活动的适用条件及规则以 Visa 官网公布信息为准。详情请浏览 www.visa.com.cn/premium。

Visa 公司介绍

Visa 是全球支付技术公司，通过快速、安全和可靠的数字货币连接着遍布全世界200多个国家和地区的消费者、企业、金融机构和政府。而支撑数字货币不断向前发展的是 VisaNet -- 一个每秒钟可以处理65,000多笔交易的全球最先进的数据处理网络之一；同时，Visa 网络还能保护消费者免受欺诈，并确保商户得到付款。Visa 不是银行，不直接向消费者发卡，也不向他们授信或设定利率和手续费。但是，Visa 的各种创新却能让金融机构为消费者提供多种支付选择，包括用于即时支付的借记卡、提前支付的预付费卡或事后支付的信用卡产品等。如欲了解更多信息，请访问：http://www.visa.com.cn。