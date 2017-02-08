聚焦当下，面向全球 天境生物开启新征途

上海2017年2月8日电 /美通社/ -- 日前，天境生物科技（上海）公司2017年会在广西北海成功举办，天境生物总裁兼首席执行官臧进五博士与公司员工齐聚一堂，回顾2016年在团队建设、研发创新、融资等方面取得的重要成果，展望未来的机遇和挑战，迎接崭新的2017年。

2016里程碑：持续快速增长

天境是聚焦在肿瘤免疫和自身免疫疾病领域的生物科技公司。激情满怀的2016年，天境以稳健的姿态持续快速发展，完成了数项独具里程碑意义的目标。

2016年6月，天境生物顺利完成A轮融资，紧接着成功与欧洲Ferring公司建立战略合作关系，获得Ferring公司自身免疫疾药物Olamkicept在亚洲地区针对自身免疫类适应症的开发和商业化独家授权，并获得该产品全球开发和商业化的选择权，推动天境生物迈向资深免疫药物研发领域的前列。



2017年天境北海年会

与此同时，在过去的一年中，天境生物多个具有国际竞争力的自研创新项目进展顺利，中美临床申报进入启动阶段，并与多家跨国药企达成合作意向。在早期研发布局方面，天境生物与韩美药业、ABL-Bio等知名公司达成合作，就双特异抗体开展研发。



2017年天境北海年会

天境生物成立于2014年，由臧敬五博士领衔的创新药资深研发团队与中国上市公司杭州泰格医药科技股份有限公司、精准医疗百家汇控股集团有限公司共同创建，是一家聚焦在肿瘤免疫和自身免疫疾病领域的创新药研发生物科技公司。公司自成立以来，凭借在学术界跨国医药公司及本土医药企业多年资深研发经验的研发团队的努力，以及团队的研发管理及项目管理经验，不断开发面向全球的创新治疗性抗体药物，短短几年间在研发和商业上取得了阶段性成果。

展望2017：开放务实、聚焦当下



2017年天境北海年会

“回顾2016年，这是一个伟大而艰苦的时期，我们在团队建设、创新项目、商业合作上取得了很大的成就，更重要的是我们的团队让我们有信心通过努力取得更大的成功。”年会致辞时，臧敬五博士满怀激情的演讲鼓舞了在场的整个团队，2016年无疑也为天境生物的发展添加了浓墨重彩的一笔，开启了天境生物全速前进的新里程。

从初创到站稳脚跟，天境生物在历练中实现了完美蜕变。展望2017年，“开放、坚持、聚焦、务实”成为公司与团队的发展目标。臧敬五博士表示，作为一家年轻的公司，天境生物目前正处于快速发展的阶段，2017年将会遇到形形色色的各种挑战。公司管理团队将迎难而上，带领公司稳步前进，并凭借精诚合作，继续创造辉煌。

最后，臧进五博士以“忘记过去、勿念将来、聚焦当下”与天境生物的全体团队成员共勉，向大家恭贺新年，共同开启2017新征途。