罗德与施瓦茨为NATS提供第二套语音系统

英国空中交通管制服务提供商NATS选择由罗德与施瓦茨提供第二套语音系统

慕尼黑2017年2月8日电 /美通社/ -- NATS（英国国家航空交通服务公司）选择让罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)基于IP技术的R&S VCS-4G语音通信系统，成为其用于英国空域空中交通管制(ATC)通信的第二套语音系统。在“欧洲单一天空”(SES)计划的框架内，NATS将于未来几年实现其整个空中交通管理(ATM)基础设施的现代化。NATS供应链管理负责人蒂姆-布洛克(Tim Bullock)对此解释说：“NATS每年要控制超过240万个航班。因此我们的系统必须灵活，而且能够应对非常大的工作量，从而为航空公司和乘客确保高效运行。我们发现罗德与施瓦茨是一位具有创新精神的可靠合作伙伴。我们欢迎他们加入供应商合作团队，与我们一起踏上迈向开展欧洲单一天空空中交通管理研究项目(SESAR)的ATM转型旅程。”

罗德与施瓦茨将在2017年开始部署NATS的第二套语音系统。该系统将会为在英国空域进行基于语音的无线电通信带来有所增强的弹性。位于斯旺威克(Swanwick)和普雷斯蒂克(Prestwick)的空中交通管制中心，以及位于怀特利(Whiteley)的NATS企业和技术中心，都将进行分阶段部署，而部署工作将到2020年完成。相关订单包括交付和部署450多个R&S VCS-4G空中交通管制员工作站(CWP)，并为之提供整个生命周期的支持。未来最多将有1700套无线电系统和众多地对地线路与新系统相连。

随着空域变得日益拥挤，现在越来越需要基于负荷来灵活地重新分配资源，同时确保在达到最高安全标准的情况下进行高效持续的空中交通管制。而罗德-施瓦茨能够凭借完全基于VoIP技术、采用分布式冗余架构的R&S VCS-4G系统，来帮助应对这一挑战。

垂询详情，请访问http://www.press.rohde-schwarz.com。

联系人：Simone Kneifl

电话：

电邮：press@rohde-schwarz.com