中国CEO年会：聚焦互联网+资本，挖掘企业致胜基因

2015年12月26日-27日，第八届中国CEO年会资本论坛在上海举行，众多商界领袖与现场6000余位CEO、企业高管，围绕“决胜未来 2015——新形势下的资本运作与互联网转型”，深度挖掘了企业的致胜基因。

本年度中国CEO年会，由《经理人》杂志联手唐骏资本商学院共同打造，聚焦资本运作和互联网转型两大热点，从企业思维意识、战略格局、行动路径等角度，为众多中国企业出谋划策。

过去几年，中国经济放缓，实体经济面临巨大冲击。资本市场的动荡，更使得企业发展的外部环境充满了不确定性。但在虚实经济结合的领域，在新的趋势和国家战略的推动下，资本市场多层次化、互联网+、创新创业等，又给企业带来前所未有的机遇。

随着互联网浪潮的推动，共享经济概念在中国市场悄然产生，解放剩余劳动力与剩余资源的理念深入人心，互联网行业经过几年披荆斩棘，度过瓶颈期的优质企业究竟有哪些秘诀？互联网冲击，导致很多传统成功手段失效，也带来业务、服务、流程等方面的颠覆式创新机会，传统企业要采取何种战略突围？大众创业时代，新生公司如何在风云变幻的商场中保持活力？ 资本市场的多层次化给企业带来前所未有的发展机遇，中小企业及成长型企业，如何注入资本的基因，使其为快速发展助力？

面对不断更新的商业生态环境，企业抱团以及跨行业的生态竞争都屡见不鲜。推动商业模式自我颠覆自我重建，资本运作+互联网转型，这将是企业未来发展最重要的基因。提升战略格局和思维意识，调动内外部资源，找到切实可行的行动路径，将是中小企业、成长型企业决胜2016的关键。

2015年中国频掀资本热潮，资本混战主要集中在移动互联网、O2O及PC垂直细分市场，IPO及并购事件频发。在互联网+时代下如何进行资本运作，微创（中国）公司总裁兼CEO唐骏和均瑶集团总裁长王均豪均有建言。在他们看来，“互联网+”时代的转型和创新，平台和资本是重要的两个条件，通过平台树立互联网思维，通过走向资本市场突破融资瓶颈。

作为中国最顶级的商业论坛，本届中国CEO年会，吸引了众多顶级企业家、行业领袖企业CEO、知名实战派专家聚集上海，如微创（中国）公司总裁兼CEO唐骏、均瑶集团总裁王均豪、如家CEO孙坚、IDG资本合伙人章苏阳、知名经济学家马光远、上海股权托管交易中心总经理张云峰、 经济日报原总编辑冯并、《胡润百富》创始人胡润、联合国经济发展委员会副主任西蒙朱、深圳华景咨询董事长佟景国、沪江网CEO伏彩瑞、好人生集团创始人汤子欧等。报名参会嘉宾突破6000人，有100多家媒体到会和报道。

中国CEO年会一直强调前瞻性和专业性，每年邀请全国乃至全球最具影响力的商界领袖与实战专家到会，传播最新、最前沿的管理理念和行动路径，与中国的企业家们进行思想碰撞，打造高端人脉深度学习与互动平台，真正践行《经理人》影响中国管理实践、影响世界管理实践的办刊宗旨。