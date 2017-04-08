中国外汇储备两月持续增长 资本流出压力不大！

中国外汇储备在重回3万亿美元后，继续上涨，实现两月连增。

7日，中国官方公布数据显示，截至3月末，中国外汇储备为30090.88亿美元，较2月末增加39.64亿美元，增幅为0.1%。

同期，以特别提款权(SDR)计价的外汇储备报22177.04亿SDR，黄金储备报737.39亿美元。

山西太原，银行工作人员展示人民币、美元。

中国国家外汇管理局有关负责人表示，3月份，国际金融市场变动总体比较平稳，中国跨境资金流动继续呈现有进有出、双向波动、趋于平衡的健康发展格局。

同时，3月份非美元货币对美元汇率总体小幅升值，资产价格变动不大，外汇储备所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应，外汇储备规模基本稳定。

该负责人还表示，2017年一季度，中国外汇储备规模下降14亿美元，较前两季度降幅显著缩小，体现出随着中国经济运行趋稳，跨境资本流出压力总体有所缓解，外汇储备规模的变动正在逐步趋于稳定。

对于未来走势，该负责人认为，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常账户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。

（来源：中新网）