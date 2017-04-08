申通快递随手丢弃底单 律师称涉嫌违规

昨天，有市民反映，在朝阳区康营家园内有大量被遗弃的申通快递底单，上面均记录有用户的个人信息，“快递公司就这么随意处理底单，简直把用户的个人信息安全当成儿戏”。对此，北京晨报记者联系申通快递康营分部，工作人员告诉记者，目前还不了解具体情况，会尽快核实。律师表示，申通快递此举涉嫌违反《快递市场管理办法》，快递底单应至少保存6个月，并在邮政部门监督下销毁。

申通快递底单扔一地

“申通是不是要解释一下？”昨天，有网友在微博上发出了一组照片。照片显示，在一个小区的垃圾箱旁，有不少被随意扔在地上的申通快递底单(如图)。该网友告诉北京晨报记者，他把这些快递单捡起来数了数，有近四十张。这些底单上面写着收发货双方的联系人及具体地址和电话。甚至有的快递单上还写着快递的具体物品。“我把这些个人信息都打上了马赛克才发到网上。申通快递员怎么能这么随意地将用户的个人信息扔在垃圾箱？”

此微博一发，引起了不少人的关注。“快递公司这样太不负责任了，底单应该由快递公司妥善处理。”网友称，“万一被坏人捡到怎么办？”

公司将尽快核实处理

昨天，记者来到康营家园小区，在垃圾箱旁又找到了几张申通快递底单，显示个人信息十分齐全。经过查询，记者发现，这些快递都是在2月中旬收货，收货地址都是在申通快递康营分部的管辖范围。通过快递单上的电话，记者联系到一名收货人。他称，自己在网上购买了几本书，在2月17日收货，使用的就是申通快递。在得知自己的快递底单被随意扔在垃圾箱旁，他十分气愤，“快递这样做太过分了，我要对他们进行投诉。”

小区住户王女士称，她也看到了这些底单。“有的住户捡走了一些，后来清洁人员把剩下的收走了。”王女士称，她不是第一次看到这些快递底单。“应该都是快递员扔的，底单上的地址都是我们小区”。

对此，记者向申通快递康营分部询问情况，工作人员称，在收快递之后，快递底单由快递员暂时保管，然后统一处理。对于康营分部的情况，他们并不清楚，会尽快去核实处理。

快递底单至少存6个月

■律师说法

对此，北京康普律师事务所主任律师吴立宏告诉记者，申通快递的行为涉嫌违反《快递市场管理办法》的相关规定，将快递底单随意扔在地上确实会对用户的个人信息安全造成威胁。他称，根据《快递市场管理办法》第三十一条，经营快递业务的企业收寄已出具安全证明的物品时，应当如实记录收寄物品的名称、规格、数量、重量、收寄时间、寄件人和收件人名址等内容。快递运单的实物保存期限应不少于6个月，电子保存期限宜不少于1年，并在邮政部门的监督下进行销毁。吴立宏律师表示，用户有权利对此情况投诉申通快递，如果用户的个人信息被不法分子利用，可以到法院对申通快递进行起诉。

（来源：北京晨报）