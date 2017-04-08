银监会重拳打击银行业乱象 一季度罚17家

从银监会新闻发布会上获悉，银监会勇于“揭盖子”、“打板子”，坚持严罚重处，始终保持整治金融乱象高压态势，修订行政处罚办法。今年一季度，银监会系统作出行政处罚485件，罚没金额合计1.9亿元，处罚责任人员197名，其中，取消19人的高管任职资格，禁止11人从事银行业工作。

据介绍，银监会今年对监管处罚工作组织架构进行了重大改革，修订《中国银监会行政处罚办法》，对行政处罚流程进行调整，形成调查、审理、决定相分离的行政处罚机制。

其主要特点表现在：设立审理机构，完善查处分离机制，提升处罚专业性；设立行政处罚委员会，委员一人一票；建立“双罚制”(处罚责任人也处罚单位)，加大责任人员惩处力度，杜绝侥幸心理；推行处罚信息公开，提高监管透明度；实行罚管挂钩，将处罚结果与市场准入、履职评价、监管评级相结合，强化处罚震慑效应。

在此行政处罚机制下，银监会机关、各银监局及各银监分局都具有处罚权，可对各自管辖范围内的违法违规行为进行立案查处，并由各自的行政处罚委员会作出处罚决定。同时，银监会机关对于统一组织的现场检查中发现的各类银行业机构、包括分支机构作出的违法违规行为，也可一并立案处罚，从而避免“同事不同罚”，保证处罚公平性。

据介绍，2017年3月29日，银监会机关针对票据违规操作、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4290万元。共惩处了17家银行业机构，包括信达资产管理公司、平安银行、恒丰银行、华夏银行以及作为信达资产管理公司交易对手的招商银行、民生银行、交通银行等机构；同时，对8名责任人员分别给予警告和罚款，其中含两名机构高管。

目前，又一批违法违规行为已经立案，正处于行政处罚调查审理程序中。银监会有关负责人称，针对屡查屡犯、案件频发、严重扰乱市场秩序的各类乱象，银监会将继续加大监管处罚力度，进一步严厉打击、严肃处理。

这位负责人称，近一段时间，银监会将开展专项行动，整治市场乱象，重点对股权和对外投资、机构及高管、规章制度、业务、产品、人员、廉政风险、监管行为、内外勾结违法、非法金融活动等十大方面进行整治。

弥补监管短板，扎紧制度笼子。银监会将针对各项薄弱环节，根据银行业务和风险的新变化、新现象和新特征，及时更新监管规制，填补法规空白，推进法规文件的“立改废”进程，杜绝“牛栏关猫”。

严格处罚标准，加大罚没力度。对于各类银行业违法违规行为，既要处以罚款，也要没收违法所得。落实“穿透原则”，坚持“过罚相当”，坚决避免监管套利，杜绝金融机构从违规行为中获利。

坚持双线问责，强化高管责任。坚持“一案三问”，发生案件的，坚决问责经办人、相关人和负责人；贯彻“一险三问”，造成风险的，严格惩处业务发起人、业务审批人和机构负责人。坚持“上追两级”，推行“双线问责”，情节严重的，顶格处罚。推动建立银行从业人员黑名单制度，对于严重违规违纪、被机构开除的责任人员，一律列入黑名单，实施行业禁入。

同时，重视长效监管，实现以罚促改。即在下发处罚决定书时，一并下达整改问责通知，要求被处罚机构根据处罚决定书反映的违规事实，逐一整改、问责到人。