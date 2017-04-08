壮诚集团受邀第二十九届国际医疗仪器设备展览会

2017年 3月24日－26 日由中央军委后勤保障部主办的第29届国际医疗设备展览会在国家会议中心举行，中国生物医学工程学会健康工程分会应邀参展，并举办以”人民健康工程”为主题的论坛。全国排名20强以上的医院负责人，健康领域的行业专家、企业领袖280余人齐聚一堂，围绕”为什么以健康为中心是医改方向”和”怎样落实以健康为中心”两大主题进行分享讨论，壮诚集团也受邀前行。

作为中国首家通过国际展览业协会（UFI）认证的国际医疗仪器设备展览会，China Med 一直秉承产品高端化、学术权威化的宗旨，致力于打造中国医疗设备行业独具特色的精品展会并成为国际先进产品和技术亮相的舞台，前沿医学理论与实践的交汇的平台。

北京军区院长亲自参观体验壮诚科怡康、全科治产品，给予了壮诚集团医疗设备高度肯定！

中国保健协会副理事长——周邦勇与壮诚集团一同探讨健康前行之路！

上海壮诚健康产业集团董事长赖光坤先生接受央视采访

大健康，大产业，大未来！感谢cctv2对壮诚集团科盾医疗关注报道！以科技创新为驱动力，以人民健康为第一根本，为实现健康中国2030战略再做贡献！

健康，是每个人、每个民族乃至整个人类一切利益之”根利益”，也是人类文明持续安全与持续发展之基本保障。在”健康中国2030″规划纲要的规划布局下，”以人民健康为中心”，实施人民健康系统工程成为业内关注的焦点，壮诚人一直在前行！