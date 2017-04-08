【强强联合】科盾医疗携手明湖集团签署战略合作协议，打造生态级健康产业圈

2017年3月13日，上海壮诚健康产业集团旗下上海科盾医疗器械科技有限公司与明湖集团签署战略合作协议，旨在充分发挥双方资源优势，在产品研发生产和营销推广上，助力上海壮诚健康产业集团进一步发展，实现在最短的时间让更多的人健康、快乐！

3月13日上午，明湖实业（上海）股份有限公司总裁章喻乔女士、总经理谢志阳先生、副总经理俞皓淇女士一行莅临上海壮诚健康产业集团总部参观和指导，上海壮诚健康产业集团董事长赖光坤先生、上海科盾医疗器械科技有限公司总经理王振锋先生全程陪同。同时，莅临本次参观指导的还有上海君临天下文化传媒有限公司总经理沈中亮先生、黑龙江鑫风物流有限公司总经理王双侠先生。

科盾医疗是一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业，经过多年的发展，现已成为高压电位治疗仪的专业化生产企业和国家物理治疗分技委会委员单位，并多次参与多项医疗器械国际、行标的修制定。明湖集团作为一家新型企业，团队由数位国内顶尖团队打造专家组建。此次科盾医疗和明湖集团强强联手，将壮诚事业推至顶峰，势必在业内引起震动。

上海壮诚健康产业集团董事长赖光坤先生说：壮诚旗下品牌科怡康自创建以来，始终秉承让每一个家庭健康快乐幸福为目标，为用户提供绿色、安全、有效的健康产品，在家里实现自我健康是壮诚人的使命！

科盾医疗与明湖集团此次跨界合作，标志着上海壮诚健康产业集团在健康产业中更进一步的发展。未来，科盾医疗与明湖集团将会共同铸造出什么样的商业神话，我们共同见证！